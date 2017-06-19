Невоскресный папа. История отца-одиночки, который заботится о детях не хуже мамы

История Дмитрия Шимановича — это история мужчины, который борется за свои права отца в общей сложности четыре года. Когда отношения с женой разладились, он уехал в квартиру своей матери с двумя детьми и начал бракоразводный процесс.

Дело Дмитрия длилось два с половиной года, в результате которого суд решил, что сын Игнат должен жить с отцом. Десятилетняя (на тот момент) дочь Карина сама отказалась жить с матерью. Многие СМИ рассказывали историю Дмитрия и его борьбы с бывшей женой. Фотограф TUT.BY Вадим Замировский в международный праздник отца решил навестить героя и посмотреть, что значит быть папой каждый день.



Дмитрий с его 16-тилетней дочерью Кариной и 9-тилетним сыном Игнатом проводят воскресный выходной дома



Игнат в ванной комнате вытирает лицо



Дмитрий играет с Игнатом. «Сейчас мы снова судимся с бывшей супругой. Она подала апелляцию и пытается забрать сына, не знаю зачем, дети с ней жить не хотят. Вчера предложил им отвезти в гости к ней, дети отказались», — продолжает рассказ Дмитрий



Карина расчесывает волосы в единственной жилой комнате квартиры. Она с отцом и братом собирается идти на местный стадион. «Вся эта история очень отразилась на детях: они быстро повзрослели. С одной стороны, это плохо. А с другой — они уже сейчас понимают, как бывает во взрослой жизни. Но для детей, конечно, лучше, когда семья полная»



Дмитрий помогает сыну застегнуть пуговицу



«Все друзья меня поддерживают. Они говорят, чтобы я не опускал руки и боролся за счастье своих детей. Со мной связывались и другие отцы, которые оказались в похожей ситуации. Я помогаю им советами»



«Игнат хочет стать футболистом и сварщиком, как я. Говорит, что будем вместе на работу ездить. А Карина хочет поступать в медицинский университет. Дети спорят между собой, кто меня заберет к себе жить, когда они вырастут»



Игнат радуется вместе с отцом во время игры в футбол



В будние дни я возвращаюсь с работы около пяти часов. С Игнатом делаю уроки, мы ужинаем. Потом я веду его на занятия по английскому языку. Если нет занятий по языку, играем во дворе. Карина уже взрослая — все умеет делать сама. На выходные мы много где бываем: ездим в парки, музеи и театры — и везде вместе. Делаем вместе уборку и готовим еду



Игнат стоит на мяче возле подъезда дома



Дмитрий готовит воскресный обед — сегодня это борщ



Карина помогает отцу готовить на кухне. В жилой комнате с Игнатом находится бабушка, мать Дмитрия. Она отдала свою квартиру семье сына, а сама снимает жилье этажом выше



Дмитрий показывает фотографии из семейного альбома



Карина в магазине вместе с бабушкой выбирает продукты



«Как-то раз Карина взяла меня с собой с подругами погулять. Они меня приняли как своего. Я им стихи рассказывал — из Лермонтова и Кандрата Крапивы — то, что со школы помню. Понравилось им, наверное, говорили дочке, что папа у нее — добрая душа, — рассказывает Дмитрий. — Просто молодежь обычно думает о том, чтобы папа отстал, а эти, наоборот, ходят везде со мной. Я просто не хочу быть стариком, могу рваные джинсы надеть и потусоваться с молодежью. Наверное, они поэтому и принимают меня за своего»



Женщины у меня сейчас нет. Все время посвящаю детям. Так Карина сама начала искать мне жену. «Нашла ему хорошую девушку, — добавляет Карина, — Так папа не поддался»



«Никакого равноправия в вопросе воспитания детей у нас нет. Если ты отец-одиночка, на тебя все давят: и психологи, и учителя, и милиция. Общество просто не готово поверить, что отец может любить и заботиться о своих детях не хуже матери. Меня даже органы опеки спрашивали: не боюсь ли я, что со мной мальчик станет геем. Что за странное отношение? Многие мои знакомые не имеют права после развода общаться с детьми. А я решил бороться и не оставлять своих детей бывшей жене»