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Милиция ищет угонщиков велосипедов из пункта проката у Несвижского дворца

20.06.2017 11:12 — Новости Общества | Tut.by  
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В воскресенье, 11 июня, в городском парке Несвижа двое мужчин взяли велосипеды напрокат, но к вечеру не вернули. Милиция ищет угонщиков, имеется фото одного из подозреваемых. Подробности сообщает пресс-служба УВД Миноблисполкома.

Уточняется, что индивидуальный предприниматель не оформляла сделку по прокату, поэтому не записала данные клиентов. Они заплатили по 3 рубля за час аренды и уехали через тыльную сторону парка.

— Пропажу хозяйка обнаружила около 20 часов, когда закрывала пункт проката. <…> Предполагаемые злоумышленники, возможно, не из местных, — рассказал начальник уголовного розыска Несвижского РОВД Александр Крупко.

Сейчас милиция разыскивает подозреваемых; решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 205 (Кража) или ст. 209 УК (Мошенничество).

Приметы первого подозреваемого: на вид 35-40 лет, имеет лобные залысины, носит бороду и усы, был одет в рубашку с коротким рукавом светлого цвета.


Второй подозреваемый: на вид 30-35 лет, был одет в джинсовые шорты синего цвета, майку светлого цвета, носит короткую стрижку.

Что касается пропавших велосипедов, то один из них черно-красной расцветки с надписью на раме «Totem», вилка белого цвета и светоотражатели оранжевого цвета по одному на колесе. Второй — черно-серого цвета, рама угловая, на руле установлены держатели типа «рога», оба колеса имеют повреждения в виде «восьмерки».


Граждан, которым известно что-либо о пропавшей технике или подозреваемых, просят сообщить об этом в милицию по телефонам: 8 (029) 602-00-33, 8 (033) 612-67-93, 8 (017) 705-97-09, 8 (029) 769-61-94 или 102. Конфиденциальность и вознаграждение за значимую информацию гарантируются.

 
 
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В воскресенье, 11 июня, двое мужчин взяли велосипеды напрокат, но к вечеру не вернули.

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