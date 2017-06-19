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ЦТ по биологии: результаты будут известны в конце июня
20.06.2017 11:27 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 июн — Sputnik. Результаты централизованного тестирования (ЦТ) по биологии должны быть известны уже к концу июня — обычно на обработку результатов уходит не более десяти дней.
Абитуриенты написали ЦТ по биологии во вторник. Всего захотели пройти испытание по этому предмету порядка 29 тысяч человек. Количество неявившихся на испытание будет известно позже, однако этот показатель обычно не превышает 4-5% от общего числа зарегистрировавшихся.
Результаты тестирования по биологии должны быть известны уже к концу июня — как правило, Республиканский институт контроля знаний обрабатывает бланки по предмету от недели до десяти дней.
В 2016-м на ЦТ по биологии 25 человек получили максимальный балл, а трое абитуриентов не смогли получить и одного балла.
Следующее централизованное тестирование пройдет в Беларуси в четверг 22 июня — абитуриенты будут сдавать один из иностранных языков: английский, немецкий, французский, испанский или китайский.
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Сдавать биологию на централизованном тестировании захотели порядка 29 тысяч абитуриентов по всей стране.
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