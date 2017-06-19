|
В Бобруйске начался суд над бывшим мэром города
20.06.2017 11:29 — Новости Общества | Tut.by
В суде Бобруйска и Бобруйского района началось рассмотрение дела экс-главы горисполкома Андрея Коваленко, который был задержан по подозрению в получении взятки в ноябре 2016 года.
На громкий процесс пришло около 10 человек, половина из них — журналисты. Бывший мэр находится в клетке вместе со вторым фигурантом дела — Эльшадом Ахундовым, владельцем кафе Апшерон. Предположительно, он обвиняется в даче взятки мэру. В зале находится его сын Артур, он тоже подходит по делу как обвиняемый.
Напомним, против городского главы сперва
Андрея Коваленко был назначен председателем Бобруйского горисполкома в августе 2014 года. До этого чиновник возглавлял администрацию Октябрьского района города Могилева. Назначение для Андрея Викторовича в город на Березине было не первым — с 2008 по 2010 год занимал должность первого заместитель председателя Бобруйского горисполкома.
В качестве городского главы Коваленко запомнился бобруйчанам стремлением навести порядок в коммунальном хозяйстве и повышенным вниманием к вопросам благоустройства города. Именно при нем в Бобруйске появились первые велодорожки, а сам председатель горисполкома инспектировал качество их покрытия и разметку на велосипеде. В народе нового мэра прозвали «борцом с одуванчиками», так как по его распоряжению газоны в городе, а также участки дворовых территорий выкашивались «под ноль» несколько раз за сезон.
Среди реализованных проектов Андрея Коваленко — завершение реконструкции улицы Крылова, которая длилась несколько лет, строительство и частичное благоустройство Молодежного парка с фонтаном, возобновление проведения конкурса красоты «Мисс Бобруйск», жюри которого он и возглавил. Из нереализованных проектов — строительство мусороперерабатывающего завода и аквапарка, вручение квартиры семье 220-тысячного бобруйчанина, реконструкция городского парка.
Горожанам Андрей Коваленко запомнился как один из самых демократичных председателей горисполкома за всю историю его существования, который в выходные мог пешком прогуляться по городу и пообщаться с местными жителями, интересуясь их проблемами, прислушивался к мнению простых людей и с читал комментарии в интернете о своей работы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В суде Бобруйска и Бобруйского района началось рассмотрение дела экс-главы горисполкома Андрея Коваленко, который был задержан по подозрению в получении взятки в...
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии