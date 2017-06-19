В Бобруйске начался суд над бывшим мэром города

В суде Бобруйска и Бобруйского района началось рассмотрение дела экс-главы горисполкома Андрея Коваленко, который был задержан по подозрению в получении взятки в ноябре 2016 года.



Андрей Коваленко заметно похудел, но не выглядит осунувшимся.

На громкий процесс пришло около 10 человек, половина из них — журналисты. Бывший мэр находится в клетке вместе со вторым фигурантом дела — Эльшадом Ахундовым, владельцем кафе Апшерон. Предположительно, он обвиняется в даче взятки мэру. В зале находится его сын Артур, он тоже подходит по делу как обвиняемый.





Напомним, против городского главы сперва было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 430 УК (получение взятки лицом, занимающим ответственное положение) и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Позже Андрею Коваленко были предъявлены обвинения по части 1 статьи 14 («Покушение на преступление, то есть умышленное действие или бездействие лица, непосредственно направленные на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам»). Начальник УВД Могилевского облисполкома Александр Ковальчук сообщал, что бывший председатель Бобруйского горисполкома Андрей Коваленко обвинен в получении взятки более чем в 20 тысяч долларов. Деньги мэр якобы получил в 2015—2016 годах от представителей коммерческих структур за благоприятное решение вопросов, которые находились в его компетенции.



Бывший мэр Бобруйска Андрей Коваленко со своим адвокатом.

Андрея Коваленко был назначен председателем Бобруйского горисполкома в августе 2014 года. До этого чиновник возглавлял администрацию Октябрьского района города Могилева. Назначение для Андрея Викторовича в город на Березине было не первым — с 2008 по 2010 год занимал должность первого заместитель председателя Бобруйского горисполкома.

В качестве городского главы Коваленко запомнился бобруйчанам стремлением навести порядок в коммунальном хозяйстве и повышенным вниманием к вопросам благоустройства города. Именно при нем в Бобруйске появились первые велодорожки, а сам председатель горисполкома инспектировал качество их покрытия и разметку на велосипеде. В народе нового мэра прозвали «борцом с одуванчиками», так как по его распоряжению газоны в городе, а также участки дворовых территорий выкашивались «под ноль» несколько раз за сезон.

Среди реализованных проектов Андрея Коваленко — завершение реконструкции улицы Крылова, которая длилась несколько лет, строительство и частичное благоустройство Молодежного парка с фонтаном, возобновление проведения конкурса красоты «Мисс Бобруйск», жюри которого он и возглавил. Из нереализованных проектов — строительство мусороперерабатывающего завода и аквапарка, вручение квартиры семье 220-тысячного бобруйчанина, реконструкция городского парка.

Горожанам Андрей Коваленко запомнился как один из самых демократичных председателей горисполкома за всю историю его существования, который в выходные мог пешком прогуляться по городу и пообщаться с местными жителями, интересуясь их проблемами, прислушивался к мнению простых людей и с читал комментарии в интернете о своей работы.