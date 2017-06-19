Под Полоцком нашли тело 10-летнего мальчика, который отправился на рыбалку пять дней назад

Возле деревни Чернещино Полоцкого района 20 июня водолазы и милиционеры нашли тело 10-летнего мальчика, который 16 июня пропал на Западной Двине в Полоцке.



Фото: sk.gov.by

— Установлено, что 16 июня после обеда ребенок пошел вместе с другом ловить рыбу на Западную Двину. Мать мальчика знала об этом, она звонила сыну по мобильному и уточняла его местонахождение. Женщина думала, что дети находятся на рыбалке со взрослым мужчиной — отцом друга ее ребенка. Однако на реке школьники были одни. Они решили искупаться. Одного из мальчиков унесло течением, и он скрылся под водой. Второй ребенок стал звать на помощь. Его услышал рыбак, но помочь уже не успел, — рассказала TUT.BY официальный представитель УСК по региону Светлана Сахарова.

Около 18 часов рыбак сообщил в милицию о том, что ребенок утонул. Водолазы сразу же начали искать тело мальчика. Нашли его только на четвертые сутки.

Следователи и эксперты проводят осмотр места на берегу, где обнаружили тело ребенка. Назначена судебно-медицинская экспертиза, проводится проверка по факту утопления.