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Первый в Беларуси музей "лiштвы" под открытым небом появился под Вилейкой

20.06.2017 12:04 — Новости Общества | Tut.by  
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Музей стародавних оригинальных наличников расположился на территории Дома ремесел в Избино. Сейчас экспозиция насчитывает семь экземпляров, пишет «Край.by».


Открытие музея состоялось 17 июня на «ЦУДоўным фэсце», ставшим завершающим мероприятием проекта «ЦУД — Центр устойчивости деревень или местные проблемы решаем вместе». Праздник развернулся на въезде в деревню Избино, недалеко от Дома ремесел.

Открыли фестиваль заместитель председателя Вилейского райисполкома Светлана Деруго и председатель ОО «ЗОВиК» по содействию устойчивому развитию Вилейского региона Татьяна Титуленко.

















Результатом инициативы стала мини-мастерская по деревообработке, воспользоваться которой может каждый житель сельсовета.

Также в рамках проекта был благоустроен пляж Осиповичского озера, открыты единственный в стране музей «лiштвы» и детская площадка.

— Мы, когда узнали о проекте, сразу решили, что Избино нужна детская площадка: здесь летом собираются около 50 детей. Построили ее на месте полуразрушенной детской площадки, где вкривь и вкось стояла горка и разваливающийся кораблик. А больше, по сути, ничего и не было, — рассказал житель Избино Виктор Тонкович, который участвовал в строительстве новой детской площадки.


Житель Избино Виктор Тонкович

Детская площадка появилась недалеко от Дома ремесел, в самом начале деревни рядом с футбольным полем.

— Деревянные скамейки, песочницу, качели изготовил из своего материала житель Избино Алексей Субоч. Он же помогал мне и с установкой игрового комплекса, купленного за спонсорские средства, — добавил Виктор Тонкович.

По его словам, на создание площадки ушло около двух недель. Сейчас, говорит Виктор, вечерами на ней собираются минимум по 10 детей, «теперь им есть, где поиграть».

— Маленьким досуг обеспечили, теперь думаем о подростках, — добавляет он. — Хотелось бы поставить для них турники. А теннисный корт и волейбольная площадка стали бы хорошим вариантом для активного отдыха. Затраты на это небольшие. Думаю, к нам бы даже из Вилейки молодежь приезжала, так как в городе ни площадки, ни корта нет, — отметил он.


Детскую площадку открыли в Избино

В этот же день в Избино открыли музей оконных наличников послевоенной эпохи. Пока подобного нет во всей стране, говорит директор Дома ремесел Ксения Сосонко.

— Хотелось сделать территорию креативной, чтобы о ней говорили. Вот так и родилась идея создать музей «лiштвы» под открытым небом. Когда стали создавать музей, были сомнения, найдем ли оригинальные наличники, так как люди, вставляя стеклопакеты, их обычно выбрасывали, — рассказывает директор Дома ремесел и руководитель проекта «ЦУД» Ксения Сосонко. — Но оказалось, что многие их хранят. Сейчас в экспозиции — семь наличников


Директор Дома ремесел и руководитель проекта «ЦУД» Ксения Сосонко

Шесть из них — оригиналы из разных регионов Вилейского района. Если проехать по Илье, то на окнах домов можно увидеть вверху завитушки, а послевоенный долгиновский наличник отличала звезда. Два наличника привезли из Вилейки с домов в районе хлебозавода. Еще один был на здании старого Долгиновского ДК, экземпляр из Ильи привез директор кинотеатра Андрей Дударчик.

Экспозиция, по словам директора Дома ремесел, будет расширяться, а в дальнейшем здесь планируют создать деревенскую улицу, где гости смогут посмотреть на наличники послевоенной эпохи и узнать историю того или иного экземпляра.

— Благодаря проекту «ЦУД» население Осиповичского сельсовета стало активнее, — подытожила Ксения Сосонко.

Напомним, проект «ЦУД — Центр устойчивости деревень или местные проблемы решаем вместе» реализует общественное объединение по устойчивому развитию Вилейского региона «ЗОВиК» при финансовой поддержке просветительского общественного объединения «Фонд имени Льва Сапеги» и ОО ALDA (Франция). Осуществлялась инициатива по нескольким направлениям. На все идеи спонсоры выделили 8 тысяч 700 долларов.

 
 
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Музей стародавних оригинальных наличников расположился на территории Дома ремесел в Избино. Сейчас экспозиция насчитывает семь экземпляров.

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