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Исландия стала самой безопасной страной в мире, Беларусь – сто седьмая
20.06.2017 12:09 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 июн — Sputnik. Исландия снова стала самой безопасной страной согласно
Беларусь в рейтинге разместилась на сто седьмом месте, соседняя Россия- сто пятьдесят первая, а Литва — тридцать седьмая. Самая безопасная из соседей — Польша, которой отвели двадцать второе место.
В сезон отпусков Sputnik предлагает изучить рейтинг безопасности стран, чтобы спланировать не только незабываемый, но и безопасный отдых. Так, высокий индекс спокойствия присвоили и Португалии, Новой Зеландии, Австрии и Дании.
В рейтинг вошли 163 государства. Особое значение составители рейтинга отдавали возможности террористической угрозы в стране, в результате исследования выяснилось, что из-за терроризма количество смертей в некоторых странах выросло на 900% в с 2007 года. Этот показатель особенно вырос в Турции, Франции и Бельгии.
Самой опасной страной по-прежнему остается Сирия, следом идут Афганистан, Ирак, Южный Судан и Йемен.
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Всего в рейтинг вошли сто шестьдесят три страны, на последнем месте разместилась Сирия.
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