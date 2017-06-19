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Исландия стала самой безопасной страной в мире, Беларусь – сто седьмая

20.06.2017 12:09 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 20 июн — Sputnik. Исландия снова стала самой безопасной страной согласно опубликованному в Брюсселе одиннадцатому Global Peace Index — "Глобальный индекс миролюбия". Этот титул страна носит с 2008 года.

Исландия стала самой безопасной страной в мире, Беларусь – сто седьмая
© Pixabay
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Беларусь в рейтинге разместилась на сто седьмом месте, соседняя Россия- сто пятьдесят первая, а Литва — тридцать седьмая. Самая безопасная из соседей — Польша, которой отвели двадцать второе место.

В сезон отпусков Sputnik предлагает изучить рейтинг безопасности стран, чтобы спланировать не только незабываемый, но и безопасный отдых. Так, высокий индекс спокойствия присвоили и Португалии, Новой Зеландии, Австрии и Дании.

В рейтинг вошли 163 государства. Особое значение составители рейтинга отдавали возможности террористической угрозы в стране, в результате исследования выяснилось, что из-за терроризма количество смертей в некоторых странах выросло на 900% в с 2007 года. Этот показатель особенно вырос в Турции, Франции и Бельгии.

Самой опасной страной по-прежнему остается Сирия, следом идут Афганистан, Ирак, Южный Судан и Йемен.

 
Теги: Минск
 
 
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Всего в рейтинг вошли сто шестьдесят три страны, на последнем месте разместилась Сирия.

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