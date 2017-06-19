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Беларусь и ЕС вновь ведут переговоры по облегчению визового режима

20.06.2017 12:31 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 20 июн — Sputnik. Очередной раунд переговоров между Беларусью и Евросоюзом об упрощении визового режима и реадмиссии проходит во вторник в Минске, сообщили Sputnik в МИД Беларуси.

Беларусь и ЕС вновь ведут переговоры по облегчению визового режима
© Sputnik/ Виктор Толочко
МИД: Беларусь готова к упрощению визового режима с Европой

Белорусскую делегацию на встрече, где обсуждается соглашение об упрощении визового режима между Беларусью и ЕС, возглавляет начальник главного консульского управления МИД Игорь Фисенко. Делегацию на переговорах по соглашению о реадмиссии (готовности стран принимать назад своих граждан, незаконно проникших на территорию других государств — Sputnik) возглавляет начальник департамента по гражданству и миграции министерства внутренних дел Алексей Бегун.

Очередной раунд этих переговоров был анонсирован МИД в начале июня. Тогда начальник управления информации — пресс-секретарь МИД республики Дмитрий Мирончик заявил журналистам, что Беларусь готова к упрощению визового режима со странами Евросоюза.

В то же время он отметил, что жестким условием для подписания соглашения об упрощении визового режима является реадмиссия, а эти вопросы в республике курирует МВД.

Также в начале июня Бегун заявлял, что уже в следующем году шенгенские визы для белорусов могут подешеветь почти вдвое — до 35 евро вместо существующего размера консульского сбора в 60 евро.

Беларусь и ЕС вновь ведут переговоры по облегчению визового режима
© Sputnik / Виктор Толочко
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Ранее также сообщалось, что ЕС выделит Беларуси семь миллионов евро для реализации проекта международной технической помощи в решении проблемы роста количества нелегальных мигрантов. Программа предусматривает модернизацию центров временного содержания для нелегалов. Предоставление Беларуси финансирования предусмотрено так называемой Ежегодной программой действий за 2016 год.

Центры временного содержания нелегальных мигрантов будут находиться в Гомеле, Витебске и Лиде. Они будут предназначены для тех мигрантов, которые следуют транзитом через Беларусь. Принимать у себя мигрантов в таких количествах и на таких условиях, как это делают страны ЕС, Беларусь не будет.

В то же время в Минске рассчитывают, что создание таких центров поможет решить республике вопрос реадмиссии, без которого невозможно подписать соглашение с ЕС об упрощении визового режима.

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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Вместе с ними проходят и переговоры по реадмиссии. Белорусские делегации возглавляют глава консульского управления МИД Фисенко и глава департамента по...

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