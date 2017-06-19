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Пьяный хулиган приставал к женщинам: одной сломал ногу, вторую преследовал в троллейбусе

20.06.2017 12:26 — Новости Общества | Tut.by  
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Милиции потребовались сутки, чтобы найти хулигана, который приставал к женщинам в Минске. Они оказали сопротивление и сбежали, хотя одна из них при этом получила перелом ноги. Подробности сообщает пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.

В милицию обратилась женщина и рассказала, что примерно в 05.30 утра по дороге на работу у станции метро «Спортивная» на нее напал неизвестный мужчина.

Незнакомец пытался утащить ее за волосы в лесопарковую зону. Оказывая сопротивление, минчанка получила травму — мужчина сломал ей ногу. Не добившись желаемого, нападавший скрылся.

Спустя час к милиционерам обратилась другая пострадавшая. Она ждала транспорт на остановке, когда сзади к ней подошел мужчина и закрыл рот рукой.

Женщине удалось вырваться и забежать в троллейбус. Проехав несколько остановок, за ней из транспорта вышел злоумышленник — и продолжил преследование. Он попытался напасть во второй раз, но минчанка забежала в торговый центр на улице Петра Глебки и вызвала милицию.

Оперативникам понадобились сутки, чтобы установить личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался 26-летний житель Ивьевского района Гродненской области.

— Установлено, что незадолго до серии нападений, мужчина отдыхал в одном из увеселительных заведений Фрунзенского района. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он принялся совершать хулиганские действия, после чего отправился домой в Гродненскую область, — рассказала официальный представитель Фрунзенского РУВД Наталья Оскирко.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 339 УК (Хулиганство), санкция статьи — до 3 лет лишения свободы.

 
Теги: Минск
 
 
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Накануне мужчина отдыхал в одном из увеселительных заведений Фрунзенского района. Его действия квалифицированы как хулиганство.

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