Можно ли сидеть на нижней полке и куда ставить багаж. О чем нужно знать, путешествуя на поезде

Что делать, если отстал от поезда? Можно ли сидеть на нижней полке, если оплатил верхнюю? Обязан ли проводник вас будить перед станцией? TUT.BY изучил правила перевозок по Беларуси поездами БелЖД, пообщался со специалистами и дает полезные советы путешественникам.

Если билет на верхнюю полку — можно ли посидеть на нижней? Некоторые пассажиры не любят путешествовать на верхней полке только потому, что днем может быть негде посидеть. Те, кто едет на нижних полках, порой даже днем не убирают постель, занимая целое спальное место. Оказывается, попросить соседа снизу подвинуться можно со спокойной душой. В правилах перевозок написано, что «спальными местами пассажиры вправе пользоваться, как правило, в ночное время». Ночное время — с 21.00 до 7.00. «При согласии других пассажиров можно использовать место для лежания и в другое время суток», — отмечено в правилах. В БелЖД подтверждают: — Пассажиры с верхних мест, действительно, имеют законное право днем находиться на нижних полках.

Кто успел — тому и удобное место для багажа? Нет. Представим ситуацию: пассажир с верхней полки пришел первым и поставил свои сумки в рундук (ниша для багажа под нижней полкой). А потом пришел его сосед снизу и для его сумок в рундуке места уже не нашлось. По правилам перевозок, однозначно преимущественное право на нижнее место для ручной клади — у пассажира с нижней полки. А у того, кто купил билет на верхнее место, наоборот, больше прав на верхнюю багажную полку.



Можно ли укрыться одеялом без казенного постельного белья? В спальных вагонах для каждого пассажира предусмотрен матрас, одеяло и подушка. Но воспользоваться ими можно только с постельным бельем, которое предлагает проводник. Причины в первую очередь — санитарные. Пассажиры, которые от постельного белья отказались, а потом потихоньку укрываются одеялом, поступают неправильно. Кроме того, нельзя на матрас, одеяло и подушки надевать постельное белье, принесенное с собой.

Разбудить, принести чай. Чем еще может помочь проводник? На БелЖД есть документ — стандарт предприятия. По стандарту проводник должен помочь застелить постельное белье пассажирам с ограниченными физическими возможностями, пенсионерам, беременным женщинам, пассажирам с маленькими детьми. По их просьбе. А если поезд фирменный — тогда всем пассажирам, которые попросят. В правилах перевозок прописано, что проводник должен поднимать и опускать верхнюю полку по просьбе пассажиров. Проводник обязан сообщать пассажиру, что поезд прибывает. Причем делать это нужно не позже 30 минут до приезда поезда на место назначения. Обязан проводник и разносить чай и другую продукцию на пассажирские места.



Как сделать музыку в поезде потише? Бывает, что по утрам в поезде раздается музыка — ее передают централизованно, во все вагоны. Вы имеете право попросить у проводника сделать ее потише. По крайней мере, в вагонах с местами для сидения — в таких регулятор громкости, как правило, находится в купе проводника. А в купейных, плацкартных и общих вагонах регуляторы громкости — в каждом отсеке. В таких вагонах вы можете делать музыку потише или погромче сами.

Правда, что в поездах есть шахматы и шашки? В поездах есть настольные игры, обычно это шахматы или шашки. Хранят их в штабном вагоне, там едет начальник поезда. Количество настольных игр ограничено, но попросить их могут пассажиры и плацкартных, и купейных вагонов. Железнодорожники рассказывают: шахматы и шашки в поездах спрашивают и сейчас, в основном пассажиры, которые едут на юг.

Поезд уехал, а билет остался у провожающего. Что делать? Представим ситуацию: вы уехали, а билет остался у провожающего. По правилам вы обязаны сразу же оплатить проезд у начальника поезда (или у старшего проводника) Означает ли это, что рассеянному пассажиру придется платить дважды? В БелЖД объясняют: тот, у кого остался билет, в течение часа может сдать его в кассу на станции. Часть стоимости билета вернут — без стоимости плацкарты (часть общей стоимости билета).



Отстали от поезда — как быть? В БелЖД рассказывают, что отставшему от поезда пассажиру надо обратиться к уполномоченному лицу (им может быть начальник вокзала, старший билетный кассир). Тот сообщит начальнику вашего поезда о случившемся. И договорится, на какой станции надо оставить ваши вещи, билет. На билете сделают отметку о прекращении поездки. Отставшему от поезда пассажиру могут возвратить стоимость билета за расстояние, которое он не проехал. А вот каких-нибудь льгот для отставших от поезда при покупке нового билета законом не предусмотрено.

Что делать, если срочно нужно уехать. а билетов нет Если пассажиру необходимо попасть на поезд по очень серьезной причине (смерть, несчастный случай, авария), а билеты раскупили, то выход есть. Надо идти к начальнику поезда. У него есть места, выделенные для служебных целей. Начальник поезда может допустить вас к поездке на служебном месте, при его наличии, и оформить проезд после отправления.

Остановка в пути следования — что это за право? Пассажир (кроме прошедшего электронную регистрацию) имеет право на остановку в пути следования. Едете вы, скажем, из Бреста в Витебск и хотите сделать остановку на пару дней в Минске. Вы имеете право сойти с поезда и продлить срок действия вашего билета до 10 суток. Речь идет о поездах с нумерованными местами. Пассажир должен прийти в кассу на станции остановки в течение трех часов. Там в билет проставят отметку об остановке. Продолжить путь можно только на поезде, в котором хватает мест. В БелЖД говорят, что эта услуга непопулярна. Причины — небольшие расстояния между городами внутри страны и то, что стоимость плацкарты (право пользования местом) придется оплатить снова. Билетная часть считается уже оплаченной. Почему придется заново оплатить стоимость плацкарты? Потому что ваше место в прошлом поезде ушло совершенно свободным, у железной дороги не было возможности его продать, объясняют в БелЖД. Потом пассажир занимает место в другом поезде по этому же маршруту — его и надо оплатить снова. Например, проезд в поезде № 658 Брест — Витебск в купейном вагоне (без сборов за оформление) стоит 19,11 руб. При остановке в Минске стоимость плацкарты за дальнейшее следование составит 3,87 руб (тоже без сборов).



А порванный билет можно восстановить? Если вы потеряли билет, или у вас его украли, то и деньги не вернуть, и билет не восстановить. При этом в правилах перевозок сказано: если информации хватает, то испорченные, разорванные, обгоревшие, подмокшие билеты, оформленные в Беларуси, восстановить можно. Исключение — поезда городских линий и региональных линий эконом-класса.

Какой билет можно вернуть, а какой — нет? Если вы не использовали билет на поезд с ненумерованными местами, то деньги за него не вернут. Исключение — если вы решили не ехать из-за задержки поезда больше чем на час. А если места в поездах пронумерованы, то дело другое. Если поезд отменили, если не предоставили место, прописанное в билете, а на другом вы сидеть не желаете, если поезд задержался больше чем на час, если вы по вине перевозчика опоздали пересесть на согласованный поезд (и между поездами было больше часа), то вы имеете право вернуть деньги за билет. Если вы просто «решили не ехать», то тут все зависит от времени, за которое вы спохватились сдать билет. Полностью вам вернут деньги за билет, если вы его сдаете не позже чем за 15 часов до отправления поезда. Вернут стоимость билета и 50% стоимости плацкарты, если сдаете билет не позже чем за 4 часа до отправления поезда. Если меньше чем за 4 часа до отправления и в течение часа после отправления — стоимость билета, без выплаты стоимости плацкарты. А если вы решили отказаться от поездки уже в пути, то вам вернут стоимость билетной части за километры, которые вы не проехали.



Можно ли по билету бесплатно попасть в туалет на вокзале? В конце мая идею о том, что туалеты на железнодорожных вокзалах должны быть бесплатными, поддержал вице-премьер . В соседней России, кстати, пассажиры железной дороги имеют право на станциях отправления и промежуточных станциях попасть бесплатно в туалет — по билету. Белорусские законы не прописывают, что на железнодорожных вокзалах или станциях должны быть бесплатные туалеты. И льгот для каких-то граждан за пользование этой услугой тоже нет. Так что железнодорожного билета, чтобы пройти в туалет бесплатно, будет недостаточно.