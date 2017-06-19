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МВД: около 80% беженцев прибыло в Беларусь из Украины

20.06.2017 13:05 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 20 июн — Sputnik. Около 80% мигрантов, которые прибыли в Беларусь с 2014 года, приехали из Украины, заявил во вторник на пресс-конференции заместитель начальника департамента по гражданству и миграции МВД Александр Татура.

По его словам, после начала конфликта в Украине, а также в связи с ситуацией в арабских странах, количество мигрантов, прибывших в Беларусь, увеличилось.

"За последние три года украинцы составляют около 80% ходатайствующих о предоставлении защиты", — рассказал замначальника.

Он отметил, что три года назад с заявками о предоставлении статуса беженцев обратились 868 человек, через год уже 1246, в прошлом году — 788, в текущем — пока 232 гражданина иностранных государств.

Ранее сообщалось, что Беларусь сократила квоту на беженцев. Всего в этом году республика сможет принять 800 мигрантов, которых распределят по областям.

Адаптации беженцев в Беларуси будет способствовать Евросоюз. В начале года стало известно, что в республике при финансовой помощи ЕС будут построены центры временного размещения, на реализацию которого республике будет выделено семь миллионов евро.

 
Теги: Минск
 
 
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За три последних года самым "урожайным" по количеству прибывших в республику беженцев стал 2015-й.

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