Грозы, град и сильные ливни. Синоптики объявили на 20 июня оранжевый уровень опасности

Во вторник, 20 июня, в связи с прохождением активных атмосферных фронтов, ожидается ухудшение погодных условий, сообщил начальник службы метеорологических прогнозов Гидромета Минприроды Дмитрий Рябов. Выписано предупреждение о неблагоприятном метеорологическом явлении — оранжевый уровень опасности!



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Во вторник, 20 июня, на большей части территории республики ожидаются грозы, в отдельных районах град и сильные ливни. При грозах шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с, в отдельных районах до 24 м/с. Неблагоприятные явления сохранятся в течение ночи 21 июня (среда).

В столице ожидаются грозы, в отдельных районах города град и сильные ливни. При грозе местами по городу шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с. Неблагоприятные явления сохранятся до 23 часов.

Далее — похолодает, дожди не прекратятся.

В среду ночью по восточной, а днем по северной половине страны кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, усиление ветра порывами до 15-20 м/с. Температура ночью +9...15°С, днем от +18°С по северу до +26°С в южных районах.

В четверг ночью в северо-восточных районах, днем по северной половине страны кратковременные дожди, днем возможны грозы. Температура ночью +6...13°С, днем от +16°С по северу до +24°С по юго-западу.

23 июня на большей части территории республики кратковременные дожди, утром и днем в отдельных районах сильные дожди. Местами грозы, днем по югу при грозах усиление ветра порывами до 15-20 м/с. Температура ночью +8...15°С, в юго-западных районах до +17°С; днем +14...21°С, по югу до +25°С.