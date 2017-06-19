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В Гомеле пройдет белорусскоязычный фестиваль "Мова дзяцей"

20.06.2017 13:23 — Новости Общества | Tut.by  
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Второй белорусскоязычный фестиваль «Мова дзяцей» пройдет в Гомеле 24 июня в арт-пространстве «Паветра». Детский фестиваль организуют «Таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны» и кружок «Мова дзяцей». Участие бесплатное, приглашаются родители с детьми 3−10 лет, сообщает katolik-gomel.by.


В программе фестиваля — песни, игры, танцы, фотозона, народные костюмы, аквагрим с белорусскими символами, подарки, доски Монтессори для самых маленьких, различные развлечения и сюрпризы.

Начало мероприятия в 12.00, пройдет оно по адресу ул. Рабочая, 2а (второй этаж). Дополнительную информацию можно получить по телефону: +375 29 908−91−62 (Алеся).

Занятия «Мова дзяцей» начались в Гомеле в 2016 году, уже проведено более 50 занятий, за это время через кружок прошли более 70 учащихся. Обучение ведется с помощью необычных творческих методических подходов, преподавателями является лингвистка Алеся Авласевич и предприниматель Евгений Яковенко. В прошлом году активисты инициативы издали методическое пособие для воспитателей детских садов.

 
Теги: Гомель
 
 
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В программе фестиваля - песни, игры, танцы, фотозона, народные костюмы, аквагрим с белорусскими символами, подарки, доски Монтессори для самых маленьких, различные...

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