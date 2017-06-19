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Берут ящиками: любители клубники дождались урожая

20.06.2017 12:55 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Клубничный сезон открыт! За первой летней ягодой россияне выстраиваются в очереди и скупают ее ящиками. Как правильно выбрать, хранить и есть клубнику, чтобы получить от нее пользу, рассказывает корреспондент телеканала «МИР 24» Алина Келасева.

В Армении в этом сезоне погода не подвела - из высаженных 10 сортов селекционной ягоды прижилось более 80% процентов саженцев.

«На сегодняшний день мы экспортировали уже 2300 тонн клубники, в основном в Россию. Фермеры понимают, что выращивать ее доходно», - говорит фермер.

Но не вся клубника, что красуется на прилавках, полезна. Роспотребнадзор предупреждает: чтобы поскорее собрать урожай, фермеры заливают грядки азотными удобрениями. Чтобы не купить «мертвую» ягоду, внимательно смотрите на ее внешний вид. Клубника не может быть как с картинки одна к одной. Одна ягодка будет большая, другая маленькая.

Ягодная магия
 
 
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«МИР 24» узнал, как проходит сбор урожая в странах Содружества и почем на местных рынках сладкая ягода.

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