Берут ящиками: любители клубники дождались урожая

Клубничный сезон открыт! За первой летней ягодой россияне выстраиваются в очереди и скупают ее ящиками. Как правильно выбрать, хранить и есть клубнику, чтобы получить от нее пользу, рассказывает корреспондент телеканала «МИР 24» Алина Келасева.

В Армении в этом сезоне погода не подвела - из высаженных 10 сортов селекционной ягоды прижилось более 80% процентов саженцев.

«На сегодняшний день мы экспортировали уже 2300 тонн клубники, в основном в Россию. Фермеры понимают, что выращивать ее доходно», - говорит фермер.

Но не вся клубника, что красуется на прилавках, полезна. Роспотребнадзор предупреждает: чтобы поскорее собрать урожай, фермеры заливают грядки азотными удобрениями. Чтобы не купить «мертвую» ягоду, внимательно смотрите на ее внешний вид. Клубника не может быть как с картинки одна к одной. Одна ягодка будет большая, другая маленькая.