Ребенок утонул в Западной Двине: тело мальчика обнаружили через 5 дней

МИНСК, 20 июн — Sputnik. Сотрудники ОСВОД обнаружили тело утонувшего в Западной Двине (Полоцкий район) десятилетнего мальчика спустя пять дней после его исчезновения, сообщили Sputnik в УСК по Витебской области.

На прошлой неделей, 16 июня, школьник вместе со своим товарищем отправился ловить рыбу реке Западная Двина. Мама мальчика постоянно звонила сыну, контролируя его местонахождение. Женщина также считала, что дети пошли на реку не одни, а с отцом друга ее ребенка. На самом деле школьники находились без присмотра взрослых. В какой-то момент один из юных рыбаков оказался в воде, и его унесло течением. Второй мальчик начал звать на помощь, крики услышал мужчина, находившийся неподалеку. Однако спасти ребенка не удалось.

Поисковые работы велись на протяжении нескольких дней. 20 июня сотрудники ОСВОД обнаружили тело мальчика возле деревни Чернещино Полоцкого района.

Сейчас на месте обнаружения тела работают следователи и эксперты ГКСЭ. По материалу проверки назначена судебно-медицинская экспертиза.

Следователи обратились к родителям с просьбой не оставлять своих несовершеннолетних детей без присмотра, а также обращать внимание на их занятия во время летних каникул. В СК призвали взрослых провести воспитательные беседы с детьми о возможной опасности, которая в том числе подстерегает их на водоемах.