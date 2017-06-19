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КГБ: С дронами есть проблема, решаем ее на законодательном уровне

20.06.2017 14:07 — Новости Общества | Tut.by  
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Полеты дронов над массовыми мероприятиями могут ограничить, сообщил TUT.BY начальник контртеррористического управления КГБ Сергей Ревтович во время учений силовых служб в минском аэропорту.

Сегодня в аэропорту Минска проходят учения, на которых спецслужбы отрабатывают, как вести себя, если террористы захватили самолет и автобус, взяли пассажиров в заложники.

Сотрудники КГБ отмечают: количество терактов в воздухе за последние годы выросло, нужно быть готовым действовать в экстренной ситуации. После терактов в Лондоне, когда машина въезжает в толпу, белорусские силовики стали анализировать ситуацию, чтобы этот сценарий не повторился у нас.

— Тот профессионализм, который есть у спецслужбы, помогает прогнозировать атаки. Что касается лондонских событий, то изощренность терроризма не предсказуема, поэтому мы совершенствуем ответные действия, — комментирует TUT.BY Сергей Ревтович, начальник контртеррористического управления КГБ.

— Это правда, что во время джазовых вечеров в Минске так много на улице автозаков, чтобы не повторился лондонский сценарий?

— Абсолютно верно. На сегодняшний день есть еще одна проблема — это летательные аппараты дроны. Самая элементарная — может закончиться элемент питания и дрон упадет на голову человека, также он может быть направлен в провоцирующих действиях, — отмечает Сергей Ревтович. — Сейчас госорганы решают эту проблему на законодательном уровне.

— Дроны полностью запретят?

— Нет, просто будут определенные правила при проведении общественных, спортивно-массовых мероприятий. Полеты не запретят, но ограничат. К примеру, если на мероприятии много детей, женщин, стариков, то, естественно, будут введены ограничения по высоте и времени полетов дронов.

 
Теги: Минск
 
 
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Полеты дронов над массовыми мероприятиями могут ограничить, сообщил TUT.BY начальник контртерористического управления КГБ Сергей Ревтович во время учений силовых...

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