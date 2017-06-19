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Дизайн "шенгена" меняется: слишком часто подделывают

20.06.2017 15:12 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 20 июн — Sputnik. Внешний вид шенгенской визы может измениться в ближайшие месяцы, соответствующая информация опубликована во вторник Советом Европейского союза.

Знакомый многим белорусам штамп в паспорте зеленоватого цвета скоро может уйти в историю — ради соображений безопасности от него могут отказаться в ближайшее время.

Дизайн "шенгена" меняется: слишком часто подделывают
© Фото: стопкадр СТВ
"Шенген" для белорусов может подешеветь до 35 евро уже с 2018 года

"Нынешняя визовая наклейка, которая находится в обращении более 20 лет, скомпрометировала себя серьезными инцидентами с подделками и мошенничеством", — заявили в Совете ЕС.

Предполагается, что новая форма виз будет утверждена уже в начале июля, а на двадцатый день после опубликования в официальном журнале ЕС оно вступит в силу. Внедрить новые визы страны должны будут в течение 15 месяцев — то есть, ориентировочно, до конца 2018 года.

Сейчас между Беларусью и странами Евросоюза продолжаются переговоры по упрощению визового режима. Стороны рассчитывают, что после подписания ряда документов "шенген" для белорусов станет почти вдвое дешевле, а получать его станет проще.

Беларусь находится на пятом месте в мире по количеству выдаваемых шенгенских виз.

В зону Шенгенского соглашения входят следующие страны: Австрия, Бельгия, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Исландия, Испания, Италия, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Чехия, Швейцария, Швеция и Эстония.

 
Теги: Минск
 
 
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Регламент касательно нового формата шенгенских виз может быть утвержден уже в начале июля.

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