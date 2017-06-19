20 июня в суде Брестской области началось рассмотрение уголовного дела по взрыву в августе 2014 года на строящейся Лунинецкой ТЭЦ. На скамье подсудимых оказались генеральный директор РУП «Брестэнерго» Сергей Леоновец, два сотрудника предприятия и первый заместитель генерального директора ГПО «БелЭнерго» Сергей Машкович, который ранее работал главным инженером «Брестэнерго».



Гендиректор Брестэнерго (на фото левее) Сергей Леоновец и первый заместитель генерального директора ГПО «БелЭнерго» Сергей Машкович выходят из здания суда

Энергетикам предъявлено обвинение в бездействии должностного лица, повлекшее тяжкие последствия и причинение ущерба в особо крупном размере (ч.3 ст. 425 УК). Двое также обвиняются в служебном подлоге (ч.1 ст. 427 УК) — по данным следствия, они внесли заведомо ложные сведения в акт готовности оборудования и систем защиты котла, что позволило приступить к пусконаладочным работам.

Трагедия, из-за которой предстали перед судом четверо руководителей, произошла 26 августа 2014 года. Во время пуско-наладочных мероприятий на строящейся Лунинецкой ТЭЦ произошел взрыв, который унес жизнь рабочего и нанес телесные повреждения двум другим сотрудникам. Материальный ущерб составил 21 миллиард 665 миллионов 49 тысяч 47 неденоминированных рублей (почти 2,1 миллион долларов по курсу Нацбанка Беларуси на день трагедии — TUT.BY) или 144 тысячи 433 базовых величины (в 2014 году размер базовой составлял 150 тысяч рублей — TUT.BY).

На суде в качестве потерпевших присутствовала вдова погибшего, а также пострадавший от взрыва житель Лунинца, который на тот момент работал машинистом. Еще один потерпевший, житель Украины, на первое заседание не явился.





Уголовное дело многотомное. На то, чтобы зачитать обвинение в отношении одного из фигурантов у гособвинителя ушло примерно два часа.

«Авральный режим работы»

Строительство ТЭЦ началось в 2012 году. Инвестиционный договор между облисполкомом и компанией с итальянским капиталом был подписан в конце 2010 года, сообщает телеканал СТВ. В августе 2014 года должен был вводится в эксплуатацию первый пусковой комплекс объекта. Однако уложиться в сроки не удавалось.

«Для ликвидации отставания был применен авральный режим работы в совокупности с игнорированием требований нормативно-технической документации, пропусками, нарушениями последовательности прохождения этапов работ», — зачитал обвинение старший прокурор отдела прокуратуры Брестской области Геннадий Бурый.

За срыв сроков ввода объекта ряд должностных лиц предприятия могли быть привлечены к дисциплинарной ответственности.





«Преследуя цель скрыть истинную ситуацию на объекте, свои упущения на службе, представить свою служебную деятельность успешной в том числе по выполнению поставленной задачи — по вводу в эксплуатацию первого пускового комплекса строящейся Лунинецкой ТЭЦ — на совещаниях в июле-августе 2014 года [обвиняемые] неоднократно докладывали, в том числе генеральному директору БелЭнерго, заведомо несоответствующую действительности информацию о том, что срок строительства объекта по совмещенному графику выполняется как в целом, так и по проведению различных этапов пуско-наладочных работ», — зачитал гособвинитель.

По версии обвинения фигуранты дела не обеспечивали должного контроля за качеством выполнения пуско-наладочных работ. Более того, они неоднократно давали указания растапливать котел в ручном режиме. При этом они знали, что агрегат не был оборудован в соответствии с проектом средствами автоматизации и технологическими защитами, у него было неисправно защитно-запальное устройство.

«Впоследствии из-за систематических растопок котла с указанными недостатками его технической готовности с грубейшими нарушениями требований промышленной безопасности явился взрыв газа воздушной смеси, произошедший 25 августа 2014 года в 23.47 (за день до трагедии — Прим. TUT.BY)», — отметил Геннадий Бурый.

Несмотря на микровзрыв 25 августа, пуско-наладочные работы продолжили и на следующий день. В итоге вечером 26 августа произошел взрыв котла, из-за которого погиб человек.

Санкция статьи, которая вменяется обвиняемым, предусматривает от двух до семи лет лишения свободы с конфискацией имущества или без конфискации.

Судебное заседание продолжится 21 и 22 июня — на эти дни запланированы допросы обвиняемых.