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Как отметят годовщину начала Великой Отечественной в Брестской крепости

20.06.2017 16:08 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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БРЕСТ, 20 июн — Sputnik. Основные мероприятия, посвященные 76-й годовщине начала Великой Отечественной войны, пройдут ночью 22 июня в Брестской крепости — Sputnik публикует программу событий ко Дню памяти.

Уже в среду 21 июня с 14:30 на площадке у кафе "Цитадель" в Брестской крепости развернется палаточный лагерь довоенной крепости. Закончит свою работу он утром следующего дня — в 04:30. В 17:00 от улицы Зубачева стартует марш реконструкторов, который направится к улице Советской через Гоголя.

Как отметят годовщину начала Великой Отечественной в Брестской крепости
© Sputnik/ Виктор Толочко
Реконструкцию Брестской крепости не могут провести - нет сметы

Традиционно в этот день заведения на пешеходной улице украшают свои террасы вещами предвоенного времени. С 18:00 начнется работа двух площадок на Советской. У здания городской телефонной сети военные мелодии будет играть городской духовой оркестр. На музыкальной площадке пройдет музыкально-поэтическая программа. А выставочный зал покажет быт предвоенного Бреста, а также фотодокументальную выставку о Победе.

Непосредственно 22 июня с 2 часов ночи от "Звезды" до Площади Церемониалов Брестской крепости растянется "Дорога памяти". В 03:30 ночи начнется митинг-реквием, посвященный Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны. А в 5 утра на территории Кобринского укрепления пройдет военно-историческая реконструкция "22 июня. Брестская крепость".

Смотрите на видео, как проходила реконструкция первых часов войны в крепости в прошлом году>>

 
Теги: Брест
 
 
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Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны 22 июня в Бресте будут посвящены выставки, митинг-реквием и реконструкция.

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