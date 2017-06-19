Как отметят годовщину начала Великой Отечественной в Брестской крепости

БРЕСТ, 20 июн — Sputnik. Основные мероприятия, посвященные 76-й годовщине начала Великой Отечественной войны, пройдут ночью 22 июня в Брестской крепости — Sputnik публикует программу событий ко Дню памяти.

Уже в среду 21 июня с 14:30 на площадке у кафе "Цитадель" в Брестской крепости развернется палаточный лагерь довоенной крепости. Закончит свою работу он утром следующего дня — в 04:30. В 17:00 от улицы Зубачева стартует марш реконструкторов, который направится к улице Советской через Гоголя.



© Sputnik/ Виктор Толочко Реконструкцию Брестской крепости не могут провести - нет сметы

Традиционно в этот день заведения на пешеходной улице украшают свои террасы вещами предвоенного времени. С 18:00 начнется работа двух площадок на Советской. У здания городской телефонной сети военные мелодии будет играть городской духовой оркестр. На музыкальной площадке пройдет музыкально-поэтическая программа. А выставочный зал покажет быт предвоенного Бреста, а также фотодокументальную выставку о Победе.

Непосредственно 22 июня с 2 часов ночи от "Звезды" до Площади Церемониалов Брестской крепости растянется "Дорога памяти". В 03:30 ночи начнется митинг-реквием, посвященный Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны. А в 5 утра на территории Кобринского укрепления пройдет военно-историческая реконструкция "22 июня. Брестская крепость".

Смотрите на видео, как проходила реконструкция первых часов войны в крепости в прошлом году>>