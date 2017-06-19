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Лагеря труда и отдыха организованы на базе учреждений образования Клетчины

20.06.2017 — Новости Общества | Да новых перамог (Клецк)  
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Совместить приятное с полезным предложили своим воспитанникам педагоги Синявской и Заостровечской средних школ. На базе этих учреждений образования в первый летний месяц организованы лагеря труда и отдыха.

Несмотря на то, что дети обычно с нетерпением ждут каникул, чтобы отдохнуть от школьных дел насущных и подольше выспаться, у сельской ребятни с окончанием учебного года желание трудиться не угасает. Именно для настоящих трудоголиков лагерь труда и отдыха (ЛТО) – отличная возможность поддержать себя в рабочем тонусе, а в свободное время отдохнуть не просто лежа на диване или с гаджетами в руках, а активно, с пользой для здоровья и с наслаждением для души.
Лагерь труда и отдыха «Колосок» ГУО «Синявская СШ» посещают преимущественно ребята четырнадцатилетнего возраста, а также несколько старшеклассников. Их немного, всего 10 человек, но они готовы старательно трудиться во благо родной школы. К сожалению, у здешних девчонок и парней нет возможности заработать первые самостоятельные деньги, что было реально сделать в колишних ЛТО, – время продиктовало свои правила. Теперь, когда на строгом государственном контроле находятся вопросы безопасности при выполнении сельскохозяйственных и иных работ, когда в трудовое законодательство в связи с этим внесены дополнительные коррективы и ограничения, подростки задействуются лишь на школьном приусадебном участке. Но ребят это обстоятельство нисколько не расстраивает. Ведь здесь они находятся в полной безопасности, приносят огромную общественную пользу своему учреждению образования и все это благополучно совмещают с отработкой обязательной летней практики и отдыхом.

Дети заняты по три-четыре часа в день. Они выполняют несложные работы – убирают территорию, ухаживают за декоративными растениями, осуществляют прополку овощных культур, помогают заготавливать корма (сено) для школьной лошади. А чтобы у них был стимул и азарт к работе, педагоги и воспитатели организуют и проводят всевозможные спортивно-развлекательные мероприятия, разнообразные игры и эстафеты, устраивают соревнования. Ребята в лагере обеспечиваются калорийным, витаминизированным трехразовым питанием. Одним словом, здесь им весело, интересно и комфортно – они отдыхают, трудятся и параллельно с помощью руководителя практики, учителя биологии, приобретают новые знания об окружающем мире. Но самое главное, что дети приучаются нести ответственность за результаты своего труда и получают хорошую возможность проявить деловые качества и организаторские способности. Ведь скоро им предстоит выбрать профессию и зарабатывать на хлеб насущный самостоятельно.

 
 
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Совместить приятное с полезным предложили своим воспитанникам педагоги Синявской и Заостровечской средних школ. На базе этих учреждений образования в первый...

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