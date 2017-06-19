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Красно-зеленый, аисты и васильки. Как украсят Минск ко Дню независимости
20.06.2017 16:44 — Новости Общества | Tut.by
До конца недели Минск украсят ко Дню независимости. Как будут выглядеть главные улицы города, сообщает агентство «
Дизайн украшений разработала «Минскреклама». Замдиректора предприятия Татьяна Калитина говорит, что столица будет оформлена уже к 25 июня.
«Все украшения выполнены в цветах государственного флага: красном и зеленом. На плакатах, декоративных элементах изображены символы независимости нашего государства: герб и флаг. В дизайне также использовались изображения аистов, васильков, цветков льна как национальных символов», — рассказала Калитина.
По традиции будут украшены все центральные проспекты и улицы, Октябрьская площадь, площади Независимости, Победы, а также места проведения массовых мероприятий в административных районах столицы.
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