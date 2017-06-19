Красно-зеленый, аисты и васильки. Как украсят Минск ко Дню независимости

До конца недели Минск украсят ко Дню независимости. Как будут выглядеть главные улицы города, сообщает агентство « Минск-Новости ».





Дизайн украшений разработала «Минскреклама». Замдиректора предприятия Татьяна Калитина говорит, что столица будет оформлена уже к 25 июня.

«Все украшения выполнены в цветах государственного флага: красном и зеленом. На плакатах, декоративных элементах изображены символы независимости нашего государства: герб и флаг. В дизайне также использовались изображения аистов, васильков, цветков льна как национальных символов», — рассказала Калитина.













































































По традиции будут украшены все центральные проспекты и улицы, Октябрьская площадь, площади Независимости, Победы, а также места проведения массовых мероприятий в административных районах столицы.