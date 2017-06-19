Точно не обрыв веревки. Версии инструкторов о том, почему не сработали тормоза при падении джампера

Продолжается следствие по гибели роупджампера под Минском. Пока непонятно, почему именно парень упал на землю. Известно лишь то, что веревка не оборвалась. Молодому человеку пристегнули страховочную систему, он прыгнул, но во время падения тормозящий момент, который должен был не дать веревке дотянуться до земли, так и не наступил.



Фото из группы «Вконтакте», посвященной прыжкам с 70-метровой высоты.

Евгений из Солигорска не был профессиональным роупджампером, тот прыжок для 27-летнего парня был первым. Прыгали с площадки трубы котельной в Соснах, с высоты 70 метров. Около 16 часов 18 июня роупджампер упал на землю на глазах у очевидцев.

Известно, что молодой человек поднялся наверх, где ему пристегнули страховочную систему. Официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова рассказывает о том, что было дальше:

— Он прыгнул и в свободном падении упал на землю. Нет речи о том, что он за что-то зацепился или что оборвалась веревка. Веревка не обрывалась. Смысл роупджампинга в том, чтобы остановиться за какое-то время до земли, а здесь этого тормозящего момента не наступило. Если объяснять просто, столкнулся с землей в режиме свободного падения.

Организатор прыжков из команды Rj team Crank задержан, свидетелей опросили. Известно, что у молодого человека оформлено ИП и есть разрешение на промышленный альпинизм. С прошлого года он арендует трубу котельной и организует там прыжки. Для прыжков нужно было приобрести сертификат, прыгал по подарочному сертификату и погибший. Сейчас следствие выясняет, имел ли право мужчина оказывать услуги по экстремальному развлечению в рамках своего вида деятельности.

В сообществе роупджамперов невзведенные «тормоза» — основная версия причины трагедии.

TUT.BY попросил инструкторов по роупджампингу объяснить, что в принципе может привести к отсутствию «тормозящего момента».

— Это может случиться, если организатор мероприятия не подготовил систему для прыжка. Например, перед предыдущими прыжками взводил «тормоза», а перед этим прыжком — нет, — объяняет руководитель команды Belextreme Алексей Костенко.

Чтобы подготовить тормозной механизм, нужно выполнить ряд действий, отмечает собеседник.

— Нужно вытянуть веревки, как минимум. Зафиксировать их, страхующие устройства, завести «базу» и подготовить к прыжку.

— Какие самые важные моменты во время прыжков нужно проверять по нескольку раз?

— Тормоза как раз и проверяются по нескольку раз. Потому что, когда не взводятся тормоза — это самый распространенный случай халатности организаторов. Смертельные случаи по этой причине были в России, в Украине. Пару лет назад в России парень и девушка прыгали тандемом с моста, разбились.

— Есть еще какая-то причина, из-за которой может не сработать тормозящий момент? Например, поломка какого-то оборудования?

— Нет, пусковое устройство работает статически, веревка работает динамически. Ломаться особо нечему. Карабины, восьмерки, — это все дублируется.



Работа следователей и МЧС на месте происшествия. Фото очевидца.

Алексей добавляет: по его данным, на мероприятии находилось всего два инструктора, хотя для такого объекта оптимально 4−5 инструкторов, которые должны все перепроверять.

— Один выпускал людей сверху трубы и контролировал там же работу системы, второй принимал внизу прыгающих и контролировал систему снизу. В данном случае вся «база», «тормоза», взводились внизу, и, вероятно, по каким-то причинам не были подготовлены к моменту прыжка. Причин может быть несколько. Например, отсутствие слаженности действий — внизу не успели взвести тормоза, а вверху уже приготовили человека к прыжку. Как правило, организаторы переговоры ведут по рации. Возможно, инструктора, который взводил тормоза внизу, отвлекли. Но это все лишь предположения и выяснить, что на самом деле произошло, пока не представляется возможным, так как лидер команды Crank задержан.

Инструктор по роупджампингу Владимир Шиманович говорит, что в сообществе экстремалов ожидает окончания следствия, чтобы понимать, что именно привело к трагедии:

— Нам бы самим поговорить с кем-то из очевидцев, именно из команды, чтобы понимать, как обезопасить прыжки. Как в авиации: каждая катастрофа приводит к тому, что полеты становятся более безопасными. Также и в экстремальных видах спорта — есть правила, которые буквально прописаны кровью. Но пока есть общие слова и много предположений.

То, что известно сейчас, скорее указывает на человеческий фактор.

— Чтобы подвело оборудование — таких случаев я не встречал. Если есть двойная система страховки, веревки и карабины обновляются по регламенту, то никаких вопросов быть не может.

По наблюдениям Владимира, команда Rj team Crank уделяла немало внимания безопасности во время прыжков. Например, на это указывают установленные командой на площадках трапы.

— На безопасность влияет отдаление от объекта, с которого прыгаем. Мы должны или во время прыжка отдалиться от объекта, чтобы быть от него подальше и не удариться о него, или привозим с собой выносной трап и закрепляем его. Человек находится на нем как на трамплине, выведенном вперед. В этом случае объект был арендован и команда установила там стационарные трапы. Причем они такого размера, что безопаснее уже сложно что-то было сделать. К тому же, труба не использовалась, например, как GSM-антенна, на ней не было элементов, за которые может зацепиться веревка.

Владимир обращает внимание, что до несчастного случая с трубы выполнялись другие прыжки.

— Первый прыжок всегда выполняет член команды. Он проверил — все нормально. То есть, длина веревки рассчитана и отработано все от и до. Потом в процессе… Когда совершен прыжок — надо человека опустить на землю. Как только он отстегнулся — вся система сразу возвращается в исходное положение для нового прыжка, это отработанное действие.

Роупджампер добавляет: перед прыжком следует проверить, есть ли на человеке страховочная система, затянуты ли все ремни и крепления — чтобы он не выпал из обвязки, следует встегнуть веревки в карабины и проверить муфты на них.