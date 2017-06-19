Пожилой аргентинец утверждает, что он является Адольфом Гитлером

МИНСК, 20 июн – Sputnik. Житель аргентинского города Сальта Херман Гантерберг заявил журналистам, что является Адольфом Гитлером – он уже готовит "мемуары" о своей долгой жизни, сообщило издание Daily Report .

Теория "аргентинского следа" фюрера достаточно популярна: многие историки и журналисты уверены, что в 1945-м Гитлер не погиб, а скрылся вместе с супругой Евой Браун в Южной Америке. В разные годы некоторые жители Аргентины, Бразилии и Боливии заявляли о том, что они являются вождями Третьего рейха, однако позже их слова оказывались вымыслом.

Очередной Гитлер нашелся в городе Сальта на севере Аргентине – мужчина в интервью СМИ заявляет о том, что вышел из тени, так как не боится больше преследования со стороны Израиля.

Сейчас аргентинец Гантерберг, называющий себя фюрером, активно пишет мемуары – закончить обещает уже к сентябрю. Не все знакомые верят мужчине в его причастности: например, его супруга уверяет, что ее муж страдает болезнью Альцгеймера.

Если верить аргентинскому "Гитлеру", то ему в этом году уже исполнилось 128 лет.