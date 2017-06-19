Белорусское сердце пересадили девочке из Грузии

МИНСК, 20 июн – Sputnik. Хирурги Республиканского научно-практического центра "Кардиология" пересадили грузинскому ребенку сердце, сообщил во вторник портал Sputnik Грузия .



© Sputnik Сергей Гунеев Почка ради Египта: как часто белорусы хотят продать органы?

У 13-летней девочки был тяжелый диагноз – рестриктивная кардиомиопатия, наиболее редкая форма этого заболевания.

Девочку прооперировали в РНПЦ 8 июня, донором стал 29-летний белорус, который скончался от инсульта.

Сообщается, родители ребенка решили провести операцию по пересадке сердца в Минске после того, как познакомились в Тбилиси с молодым человеком, которому сделали успешную трансплантацию в Беларуси.

Послеоперационный период протекает с положительной динамикой. Операцию девочке провели под руководством профессора, академика, кардиохирурга Юрия Островского. Ему ассистировали врачи-кардиохирурги Кирилл Рубахов и Евгений Горбачев.