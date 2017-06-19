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Белорусское сердце пересадили девочке из Грузии
20.06.2017 17:35 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 июн – Sputnik. Хирурги Республиканского научно-практического центра "Кардиология" пересадили грузинскому ребенку сердце, сообщил во вторник портал
© Sputnik Сергей Гунеев
У 13-летней девочки был тяжелый диагноз – рестриктивная кардиомиопатия, наиболее редкая форма этого заболевания.
Девочку прооперировали в РНПЦ 8 июня, донором стал 29-летний белорус, который скончался от инсульта.
Сообщается, родители ребенка решили провести операцию по пересадке сердца в Минске после того, как познакомились в Тбилиси с молодым человеком, которому сделали успешную трансплантацию в Беларуси.
Послеоперационный период протекает с положительной динамикой. Операцию девочке провели под руководством профессора, академика, кардиохирурга Юрия Островского. Ему ассистировали врачи-кардиохирурги Кирилл Рубахов и Евгений Горбачев.
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Донором для 13-летней девочки из Грузии стал 29-летний белорус, который умер от инсульта.
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