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Белорусское сердце пересадили девочке из Грузии

20.06.2017 17:35 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 20 июн – Sputnik. Хирурги Республиканского научно-практического центра "Кардиология" пересадили грузинскому ребенку сердце, сообщил во вторник портал Sputnik Грузия.

Белорусское сердце пересадили девочке из Грузии
© Sputnik Сергей Гунеев
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У 13-летней девочки был тяжелый диагноз – рестриктивная кардиомиопатия, наиболее редкая форма этого заболевания.

Девочку прооперировали в РНПЦ 8 июня, донором стал 29-летний белорус, который скончался от инсульта. 

Сообщается, родители ребенка решили провести операцию по пересадке сердца в Минске после того, как познакомились в Тбилиси с молодым человеком, которому сделали успешную трансплантацию в Беларуси.

Послеоперационный период протекает с положительной динамикой. Операцию девочке провели под руководством профессора, академика, кардиохирурга Юрия Островского. Ему ассистировали врачи-кардиохирурги Кирилл Рубахов и Евгений Горбачев.

 
Теги: Минск
 
 
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Донором для 13-летней девочки из Грузии стал 29-летний белорус, который умер от инсульта.

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