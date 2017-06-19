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Как бойцы "Альфы" и СОБРа за пять минут уложили лже-террористов

20.06.2017 17:32 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 20 июн — Sputnik. Международная организация гражданской авиации (ИКАО) проверила готовность белорусских спецслужб  и госорганов к оперативному реагированию на возможные угрозы террористического характера.

Как бойцы "Альфы" и СОБРа за пять минут уложили лже-террористов
© Sputnik / Виктор Толочко
Штаб антитеррористической операции принял решение штурмовать самолет

Сценарий учения напоминал сюжет боевика: радикалами захвачен самолет с пассажирами, связь с воздушным судном прекратилась, затем преступники приземлились в Национальном аэропорту Минск и решили разделиться. Первая группа приняла решение направиться на воздушном судне с заложниками в другую страну, вторая — на автобусе к границе Беларуси.  

Под взрывы гранат

Открылось учение заседанием штаба антитеррористической операции. Местом его дислокации стало здание аэропорта. Специалисты быстро разработали тактику действий и приняли решение штурмовать самолет.

Как бойцы "Альфы" и СОБРа за пять минут уложили лже-террористов
© Sputnik / Виктор Толочко
Бойцы "Альфы" и СОБРа под взрывы светошумовых гранат за пять минут задержали преступников

Далее события разворачивались на взлетной полосе. Преступники успели разделиться на группы. Самолет правоохранители штурмовали первым. Бойцы "Альфы" и СОБРа под взрывы светошумовых гранат за пять минут задержали преступников. После чего на место прибыли кареты скорой медпомощи, которые госпитализировали раненых пассажиров. А пожарные расчеты ликвидировали задымление в самолете.

Как бойцы "Альфы" и СОБРа за пять минут уложили лже-террористов
© Sputnik / Виктор Толочко
После штурма самолета идти могут не все

Так же быстро были задержаны преступники в автобусе.

Авиахулиганы

В белорусской гражданской авиации, благо, не были случаев терроризма, отметил начальник контртеррористического управления КГБ Беларуси полковник Сергей Ревтович.

Как бойцы "Альфы" и СОБРа за пять минут уложили лже-террористов
© Sputnik / Виктор Толочко
Пожарные расчеты быстро ликвидировали задымление в самолете

Тем не менее распространено так называемое авиахулиганство. За последние три года зафиксировали четыре подобных случая. Были и попытки угона самолета нетрезвым пассажиром, и ложные сообщения о минировании здании аэропорта и воздушного судна. Но, пожалуй, самым громким можно назвать происшествие в 2014 году, когда пассажир из Грузии, находясь в самолете на высоте в 10 тысяч метров, потребовал у пилота развернуть самолет и приземлиться в Риме. Благодаря действиям белорусских правоохранителей злоумышленник был задержан.

В Беларуси разработан межведомственный план проведения специальных операций по пресечению актов незаконного вмешательства в деятельность гражданской авиации.

Подобные учения проходят ежегодно. В 2016 году тренировки были в аэропорту Бреста, в 2015 — в Гродно.

Как бойцы "Альфы" и СОБРа за пять минут уложили лже-террористов
© Sputnik / Виктор Толочко
По сценарию часть террористов решила ехать в автобусе к госгранице Беларуси

Во время таких учений бойцы изучают схемы и внутреннее устройство различных моделей гражданских самолетов. И разрабатывают варианты проведения штурмовых действий.

Большое значение отводится группе переговоров, которая должна работать на спецоперациях. В настоящее время создается сводная группа, в которую войдут специалисты боевых подразделений КГБ и МВД.

Как бойцы "Альфы" и СОБРа за пять минут уложили лже-террористов
© Sputnik / Виктор Толочко
Штурм автобуса прошел успешно

В этом году в работе штаба приняли участие представители КГБ, МВД, МЧС, МИД, Минздрава, СК, Государственного комитета судебных экспертиз, Государственного пограничного комитета и авиационных организаций. За ходом учения наблюдали члены Международной организацией гражданской авиации.

Опасный дрон

Внимание КГБ в последнее время приковано к еще одному "воздушному судну" — дронам, рассказал полковник Сергей Ревтович.  Дрон, по его словам, может спровоцировать различные конфликтные ситуации, а также травмировать людей: проще говоря, упасть им на головы, если кончилась зарядка.

Как бойцы "Альфы" и СОБРа за пять минут уложили лже-террористов
© Sputnik / Виктор Толочко
Начальник контртеррористического управления КГБ Беларуси полковник Сергей Ревтович

КГБ сегодня занимается разработкой правил пользования дронами, в том числе и во время массовых мероприятий. Однако, как подчеркнул Сергей Ревтович, запрещать использование дронов никому не будут.

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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Штурм самолета и автобуса стал самой зрелищной частью активной фазы учений в Национальном аэропорту "Минск".

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