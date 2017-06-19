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МЧС: на Витебщину надвигается грозовой фронт

20.06.2017 17:56 — Новости Общества | Tut.by  
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На регион надвигается грозовой фронт, предупрежает Витебское областное управление МЧС.

Вечером на большей части Витебской области ожидаются грозы, в отдельных районах град и сильные ливни, при грозах шквалистое усиление ветра до 15−20 м/с, в отдельных районах — до 24 м/с. Неблагоприятные явления сохранятся в регионе в течение ночи 21 июня.

Жители Витебска получают от МЧС смс с сообщением: «Сильный ветер. Возможно падение ветхих конструкций и деревьев».

Спасатели напоминают некоторые правила по обеспечению собственной безопасности. Если непогода застала вас в помещении, плотно закройте окна, ставни, двери, чердачные (вентиляционные) люки. Во время грозы опасно находиться на берегах рек, озер и прудов, укрываться под деревьями. Избегайте мест вблизи деревьев и слабо укрепленных конструкций. На улице держитесь как можно дальше от легких построек, линий электропередачи и промышленных объектов.

Грозы, град и сильные ливни. Синоптики объявили на 20 июня оранжевый уровень опасности

 
Теги: Витебск
 
 
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Неблагоприятные явления сохранятся в регионе в течение ночи 21 июня.

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