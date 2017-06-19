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МЧС: на Витебщину надвигается грозовой фронт
20.06.2017 17:56 — Новости Общества | Tut.by
На регион надвигается грозовой фронт,
Вечером на большей части Витебской области ожидаются грозы, в отдельных районах град и сильные ливни, при грозах шквалистое усиление ветра до 15−20 м/с, в отдельных районах — до 24 м/с. Неблагоприятные явления сохранятся в регионе в течение ночи 21 июня.
Жители Витебска получают от МЧС смс с сообщением: «Сильный ветер. Возможно падение ветхих конструкций и деревьев».
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Неблагоприятные явления сохранятся в регионе в течение ночи 21 июня.
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