По легенде 4 террориста, как только воздушное судно поднялось в небо, открыли стрельбу и попытались прорваться в кабину пилота. Когда экстремистов уговорили приземлиться на землю, спецподразделение «Альфа» за считанные минуты штурмом вязло «Боинг» и освободило заложников.





Все бойцы настоящие, самолет и автобус — учебные. Во вторник утром в Национальном аэропорту начались ежегодные учения спецслужб. О том, что все серьезно, было видно издалека: место «захвата» самолета оцепили лентами, посторонним приближаться ближе 100 метров запрещено, журналистов сразу предупредили:

— Сегодня будет страшно: и стрельба, и силовой штурм, и дымовые шашки.





В КГБ отмечают: механизм освобождения заложников в Беларуси уже отработан, но каждый год силовые ведомства собираются в аэропорту, чтобы отыграть все возможные сценарии терактов в воздухе.





— Теракт в воздухе, как правило, сопровождается большим количеством жертв, вызывает широкий общественный международный резонанс, наносит урон имиджу страны государства, которое его допустило. В 2014—2016 годах в Беларуси было 4 инцидента на объектах гражданской авиации, связанные с проявлением террористической деятельности, — рассказывает Сергей Ревтович, начальник контртеррористического управления КГБ.





— Первая ситуация — это хулиганские действия на борту самолета Каир-Минск в апреле 2014 года, вторая — попытка угона самолета гражданином Грузии. Помимо этого, ложно минировали Национальный аэропорт и рейс Минск-Милан. Все хулиганы были задержаны.

Во вторник во время учений спецподразделений «Альфа» и «Собр» сценарий был куда более сложный. По легенде авиадиспетчер принял сообщение от командира самолета «Боинг — 737» о том, что на борту раздаются звуки стрельбы, связь с экипажем прервалась. Для перехвата судна подняты истребители, захваченный борт принуждают к посадке в Национальном аэропорту, начинаются переговоры. Но в итоге радикалы решают разделиться, двое собираются с заложниками улететь на самолете в другую страну, остальные — на автобусе будут пытаться прорваться через границу.





Но как только автобус тронулся, в одно мгновение появилась машина, в которой находились бойцы «Собра» с оружием. Началась перестрелка, в ход пошли дымовые шашки, в одну секунду в автобусе полетели окна, через пару минут террористы лежали на земле.









А в это время параллельно группа «Альфа» штурмовала самолет. Стрельба, крики, вой сирен скорой помощи и МЧС, всех пассажиры вывели из салона с заломленными руками, усадили в автобус и увезли.









— Сразу же непонятно, кто террорист, — поясняют силовики.

За всем происходящим наблюдают сотрудники аэропорта, СК, КГБ, МВД, Департамента по авиации.









— Учения прошли на высоком уровне. Сегодня мы живем в неспокойном мире и учения нужны, чтобы в случае непредвиденных ситуаций мы были зачищены и готовы, — подвел итог директор департамента по авиации Минтранса Беларуси Владимир Костин.