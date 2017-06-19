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"Белавиа" заказала два новых эмбраера. Стоимость заказа - 99,1 млн долларов

20.06.2017 18:03 — Новости Общества | Tut.by  
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В мае 2018 года у «Белавиа» появится два новых эмбраера. Стоимость заказа согласно прейскуранту Embraer на текущий момент — 99,1 млн долларов. Об этом сообщается на сайте авиакомпании.


Embraer 195LR авиакомпании «Белавиа», который приземлился в Минске в апреле 2014 года.

Эту новость объявили на 52-м Международном авиасалоне в Париже. «Белавиа» заказала авиалайнеры E175 и E195. В официальной церемонии подписания контракта на поставку эмбраэров в Париже принял участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси во Франции Павел Латушко.

Сейчас в авиапарке «Белавиа» четыре эмбраера. Embraer — это ведущий мировой производитель коммерческих самолетов вместимостью до 130+ пассажирских мест.

Анатолий Гусаров, генеральный директор авиакомпании «Белавиа», отметил, что поставка новых Embraer семейства E-Jets позволит избежать дополнительных затрат на техническое обеспечение и обучение персонала из-за отсутствия технических отличий между новыми самолетами и уже эксплуатируемыми.

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Эту новость объявили на 52-м Международном авиасалоне в Париже. "Белавиа" заказала авиалайнеры E175 и E195.

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