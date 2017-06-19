Верховный суд оставил без изменения приговор гомельчанину, выбросившему из окна свою бывшую жену

Вступил в силу приговор в отношении 36-летнего Николая Салахутдинова, выбросившего свою бывшую жену из окна квартиры, расположенной на 7 этаже. Осужденный подавал апелляционную жалобу, однако судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда оставила решение Гомельского областного суда без изменения, сообщается на сайте Генпрокуратуры.





В октябре 2016 года супруги Николай и Людмила расторгли брак, но продолжали проживать в одной квартире вместе с детьми 9 и 13 лет. Через неделю после развода Николай привел в квартиру новую жену. Людмила требовала, чтобы женщина покинула квартиру. Несколько раз вызывала сотрудников милиции. 23 октября конфликт повторился. Николай жестоко избил дубинкой бывшую супругу и выбросил ее из окна седьмого этажа на глазах у дочерей. Падение с седьмого этажа не оставило женщине никаких шансов. На следующий день она скончалась в больнице.

За убийство с особой жестокостью судом Гомельского района мужчине было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 25 лет. Верховный суд оставил без изменений приговор гомельских коллег.