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Программа «Вместе» меняет время выхода в эфир
20.06.2017 17:57 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
«Вместе» с нами вы увидите:
- достоверную информацию и национальный колорит в каждом репортаже интернациональной команды журналистов МТРК «Мир»;
- эксклюзивные интервью с первыми лицами государств СНГ;
- экспертные оценки и комментарии гостей в студии и на телемостах из столиц стран Содружества;
- прямые включения корреспондентов с места событий и чрезвычайных происшествий;
- достоверно, оперативно, объективно, доступно.
Простыми словами о сложных вещах расскажет ее бессменная ведущая –
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Теперь итоговая передача будет выходить в 20:45.
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