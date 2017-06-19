Программа «Вместе» меняет время выхода в эфир – теперь передача, из которой можно узнать все главные новости за неделю, будет выходить на 15 минут раньше – в 20:45.

«Вместе» с нами вы увидите:

- достоверную информацию и национальный колорит в каждом репортаже интернациональной команды журналистов МТРК «Мир»;

- эксклюзивные интервью с первыми лицами государств СНГ;

- экспертные оценки и комментарии гостей в студии и на телемостах из столиц стран Содружества;

- прямые включения корреспондентов с места событий и чрезвычайных происшествий;

- достоверно, оперативно, объективно, доступно.

Простыми словами о сложных вещах расскажет ее бессменная ведущая – Екатерина Абрамова .