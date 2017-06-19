|
Белавиа покупает два новых авиалайнера Embraer
20.06.2017 18:17 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 июн – Sputnik. Белорусская авиакомпания "Белавиа" и бразильский авиастроительный конгломерат Embraer объявили на 52-м Международном авиасалоне в Париже о заключении сделки на поставку в Беларусь двух современных авиалайнеров E175 и E195.
© Sputnik / Мария Амелина
Стоимость заказа составила 99,1 миллиона долларов США. Авиакомпания уже имеет на балансе два самолета Embraer, новые лайнеры Белавиа получит в мае 2018 года.
"Приобретение двух новых самолетов является неотъемлемой частью инициативы по обновлению авиапарка. Поставка данных авиалайнеров позволит авиакомпании успешно реализовывать стратегию по росту и экономичному развитию", – рассказали в Белавиа.
В официальной церемонии подписания контракта на поставку новых авиалайнеров в Париже принял участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь во Франции Павел Латушко.
Embraer – международная компания со штаб-квартирой в Бразилии, представляющая предприятия в коммерческой и административной авиации, обороне и безопасности. Embraer является ведущим мировым производителем коммерческих самолетов вместимостью до 130 пассажирских мест.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Стоимость заказа двух новых самолетов компании Embraer составила 99,1 миллиона долларов США.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии