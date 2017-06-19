Белавиа покупает два новых авиалайнера Embraer

МИНСК, 20 июн – Sputnik. Белорусская авиакомпания "Белавиа" и бразильский авиастроительный конгломерат Embraer объявили на 52-м Международном авиасалоне в Париже о заключении сделки на поставку в Беларусь двух современных авиалайнеров E175 и E195.

Стоимость заказа составила 99,1 миллиона долларов США. Авиакомпания уже имеет на балансе два самолета Embraer, новые лайнеры Белавиа получит в мае 2018 года.

"Приобретение двух новых самолетов является неотъемлемой частью инициативы по обновлению авиапарка. Поставка данных авиалайнеров позволит авиакомпании успешно реализовывать стратегию по росту и экономичному развитию", – рассказали в Белавиа.

В официальной церемонии подписания контракта на поставку новых авиалайнеров в Париже принял участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь во Франции Павел Латушко.

Embraer – международная компания со штаб-квартирой в Бразилии, представляющая предприятия в коммерческой и административной авиации, обороне и безопасности. Embraer является ведущим мировым производителем коммерческих самолетов вместимостью до 130 пассажирских мест.