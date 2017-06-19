Гуманитарная помощь vs доход: за что берут налог с жертв Холокоста

МИНСК, 20 июн — Sputnik. Требование пенсионерам, инвалидам и жертвам Холокоста заплатить подоходный налог за три месяца за оказанные по линии благотворительных организаций услуги стало самой обсуждаемой темой Байнета во вторник.



© Sputnik Игорь Руссак Стариков и инвалидов можно будет "усыновить" в Беларуси

В общественной благотворительной еврейской организации "Хэсед-Рахамим", которая оказывает помощь людям пенсионного возраста, инвалидам и лицам, пережившим Холокост, пояснили Sputnik суть требования фискальных органов. Министерство по налогам и сборам ситуацию пока никак не комментирует.

"Если раньше нас освобождали от подоходного налога, от налога на прибыль, которой у нас нет, то сейчас, на основании декрета президента №5, как только мы на гуманитарную помощь что-нибудь приобретаем — средства гигиены, продукты, то это сразу попадает под определение "имущество", за которое надо платить налог", — рассказал в интервью Sputnik директор "Хэсед-Рахамим" Григорий Левин.

По его словам, поступающие средства от иностранных доноров "Хэсед-Рахамим" декларирует в департаменте по гуманитарной деятельности Управления делами президента Республики Беларусь, получая на них статус "гуманитарной помощи" и освобождая от налогов и сборов. "Денежные перечисления на карточки подопечных налогом не облагаются", — пояснил собеседник Sputnik.

"Но как только мы покупаем продуктовые наборы или средства личной гигиены для тех, кто не может сам пользоваться банковской карточкой или выходить из дома из-за возраста или физического состояния, то они сразу попадают под подоходный налог", — продолжил Левин.

В Департаменте по гуманитарной деятельности руководителю благотворительной организации также разъяснили, что под действие декрета попадают и услуги, которые она оказывает своим подопечным.

"Без налогов мы можем оказывать помощь только усилиями наших сотрудников, не привлекая других лиц", — отметил Левин.

Он уточнил, что уже встречался с главой МНС для того, чтобы найти выход из сложившейся ситуации.

"Министр по налогам и сборам Сергей Наливайко с пониманием отнесся к нашей проблеме, но пояснил, что белорусские власти пока не готовы пойти на отмену налогообложения иностранной гуманитарной помощи. Нам пояснили, что такое решение может принять глава государства, либо наш клиент (жертва Холокоста, опекаемая организацией — Sputnik) должен лично обратиться с просьбой об освобождении от налогов и сборов в местный орган власти", — рассказал Левин.

Комментарий руководителя общественной благотворительной еврейская организация "Хэсед-Рахамим" Григория Левина для радио Sputnik Беларусь в ближайшее время будет размещен на сайте. Следите за обновлениями портала.