В редакцию позвонил минчанин Андрей, ребенка которого сегодня укусила чужая собака, а в шестой больнице ему сказали, что вакцины от бешенства в городе нет. Мы попросили прокомментировать этот случай в комитете по здравоохранению Мингорисполкома.



Изображение носит иллюстративный характер. Фото: Александр Корсаков, TUT.BY

Читатель: «В больнице сказали, наблюдайте за ребенком и позвоните нам через день»

Андрей рассказывает, что 20 июня около 12 часов дня его жена пошла в магазин «Виталюр» на улице Мястровской, 27 в Лебяжьем. Он же с двухлетним ребенком остался ждать на улице.

— А на остановке рядом с магазином хозяин привязал двух собак на тянущихся поводках. Ребенок побежал, а собака побежала ему навстречу и укусила за ногу. Я отфутболил пса и схватил ребенка.

После этого из магазина выбежал хозяин, а собаки успели укусить еще одного ребенка, говорит читатель. Хозяин не разбирался в произошедшем и убежал с пасами в сторону Ждановичей.

— Я вызвал милицию и написал заявление. Участковый сказал что в течение десяти дней будут искать.

Андрей отвез своего ребенка в шестую клиническую больницу на Уральской, где рану обработали. Поскольку читатель опасался, что собаки могут быть бешеными, он попросил сделать ребенку прививку. Но в клинике ему сказали, что вакцины от бешенства сейчас в городе нет.

— Сказали, ждите, или ложитесь в стационар. То есть вакцины вообще нету! И за деньги мне тоже сказали нельзя сделать. Сказали, наблюдайте за ребенком и позвоните нам через день.

Поэтому теперь Андрей пытается найти хозяина самостоятельно, чтобы проверить, бешеные ли у него собаки.

Мы позвонили в приемный покой терапевтического отделения шестой больницы и изложили такую же историю. Там нам рассказали, что вакцины от бешенства в городе нет уже четвертый день. Когда будет — неизвестно. Посоветовали обращаться в поликлинику по месту жительства и там спрашивать, что делать.

Мингорисполком: «Уже проблемы нету, а в отношении шестой клиники проведем служебное расследование»

За комментарием по поводу сложившейся ситуации мы обратились к первому зампреду комитета по здравоохранению Мингорисполкома Дмитрию Чередниченко.

Он поясняет, что в зависимости от показаний при укусах животных пациентам назначается либо терапевтическая вакцина, либо ее смесь с антирабическим иммуноглобулином. Именно он на днях и закончился, но его сразу заказали.

— В последний месяц антирабический иммуноглобулин использовался в большом количестве, потому что обращаемость возросла в 4−5 раз. Например, мы за 5 дней использовали почти 750 миллилитров антирабического иммуноглобулина. Сейчас иммуноглобулин мы получаем из «Белафармации» и он уже в городе есть. Поэтому сейчас проблемы с профилактикой бешенства в Минске нету.

Информация же о том, что в Минске нет вакцины — абсолютно недостоверна, говорит зампред. По его словам, ее в столице достаточно.

— А в отношении шестой клиники, которая дала некорректную информацию, мы будем проводить служебное расследование. Мы будем разбираться, почему они так ответили. Это находится в плоскости медицинской этики и возмущает меня как одного из руководителей системы здравоохранения города.

Поэтому все, кому необходима прививка от бешенства, могут уже сегодня обращаться в медучреждения Минска, говорит Чередниченко.