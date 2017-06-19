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Бронепробег из Москвы до Бреста: 2300 км за 10 дней со средней скоростью меньше 50 км/ч

20.06.2017 19:35 — Новости Общества | Tut.by  
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У Кургана Славы днем 20 июня прошел митинг по случаю прибытия бронепробега «Дорога мужества». Перед стелой выстроились 14 демилитаризованных автомобилей — от БМП до ЗИЛов с кунгом. Здесь, как и в местах остальных остановок участников, прошел митинг памяти и возложение цветов.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Экипажи составляют россияне, казахи и белорусы, которые считают своим долгом в преддверии 76-й годовщины начала Великой Отечественной войны напомнить о страшных событиях военных лет. Они особо подчеркивают, что те ужасы не должны повториться. 22 июня участники пробега присоединятся к памятному митингу в Брестской крепости. Общая протяженность пути от Москвы до Бреста и обратно составляет 2300 километров, колонна движется со скоростью, не превышающей 50 км/ч. На все путешествие уйдет не меньше 10 дней.

Съемочная группа TUT.BY подготовила фото и видеоотчет о встрече бронепробега у Кургана Славы, полную версию записи трансляции можно найти TUT.

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Больше видео вы найдете TUT и на нашем канале на YouTube. Подписывайтесь, это бесплатно!






 
Теги: Брест
 
 
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У Кургана Славы днем 20 июня прошел митинг по случаю прибытия бронепробега "Дорога мужества". Перед стелой выстроились 14 демилитаризованных автомобилей - от БМП до...

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