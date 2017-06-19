Без потопа и последствий. В Минске прошел сильный дождь

Вечером 20 июня в Минске и области прошел сильный дождь. С утра синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за дождя и сильного ветра. МЧС разослало смс с предупреждением о непогоде. Дождь прошел, был довольно сильный, но непродолжительный. Обошлось без происшествий и потопов. При этом синоптики отмечают , что в столице неблагоприятные явления сохранятся до 23 часов.

Что происходило в столице — в фото и видео наших читателей. А еще в нашем видео можно увидеть, как в город пришла непогода.

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A post shared by Hanna (@hanna.software) on Jun 20, 2017 at 8:34am PDT

A post shared by Yulya (@tsimafeyeva) on Jun 20, 2017 at 9:02am PDT

A post shared by Elena Nikolaichik (@lenka042) on Jun 20, 2017 at 8:37am PDT

A post shared by mayakovskaya (@mirclock) on Jun 20, 2017 at 8:41am PDT

A post shared by @peaceib on Jun 20, 2017 at 8:28am PDT

А вот в Слуцке выпал град и не обошлось без происшествий.