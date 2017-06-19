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Без потопа и последствий. В Минске прошел сильный дождь
20.06.2017 19:30 — Новости Общества | Tut.by
Вечером 20 июня в Минске и области прошел сильный дождь. С утра синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за дождя и сильного ветра. МЧС разослало смс с предупреждением о непогоде. Дождь прошел, был довольно сильный, но непродолжительный. Обошлось без происшествий и потопов. При этом синоптики
Что происходило в столице — в фото и видео наших читателей. А еще в нашем видео можно увидеть, как в город пришла непогода.
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А вот в Слуцке выпал град и не обошлось без происшествий.
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С утра синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за дождя и сильного ветра. МЧС разослало смс с предупреждением о непогоде. Дождь прошел, был довольно...
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