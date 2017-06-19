Беженцы в Беларуси получат бесплатную медпомощь и образование

Во всем мире сегодня отмечают Международный день беженцев. В Беларусь в основном едут переселенцы из Украины. Как принимают соседей, узнала корреспондент телеканала «МИР 24» Полина Срибненко.

Наталья Гараган бежала в Беларусь из Донецкой области. Уехать решилась после того, как на школьной линейке ее дочь-первоклассница вместо первого звонка услышала грохот бомбежки. В Беларуси Наталья нашла работу и получила вид на жительство.

По данным погранслужбы, 80 процентов украинских беженцев прибывает именно в Беларусь. Приезжают также жители арабских республик, где идут боевые действия, сообщил Александр Тамура, начальник Управления внешней трудовой миграции, беженцев и убежища МВД Беларуси.

В этом году в Беларуси приняли новую редакцию закона о вынужденной миграции. Закон вступит в силу с 1 июля. Теперь украинские беженцы смогут получить бесплатную медпомощь и образование. Раньше такая возможность была только у детей.

«Мы, как организация по делам беженцев, благодарны усилиям Беларуси», - говорит Жан Ив Бушарди, представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Беларуси. Он отметил, что в республику въехало более 160 тысяч человек с начала конфликта на Украине. А также, что Беларусь является площадкой для урегулирования ситуации в этой стране.

В Беларуси на средства Евросоюза построят центр для беженцев. На проект уже выделили 7 млн евро.