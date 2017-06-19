В аэропорту Минска обезвредили условных террористов

Настоящая спецоперация развернулась в аэропорту Минска. Силовики проводили учения по освобождению захваченного самолета. За работой стражей порядка наблюдала корреспондент телеканал «МИР 24» Инна Согалович.

На борту Boeing кроме пассажиров - четыре «радикала». Террористы обещают оставить заложников в живых, только если им дадут возможность беспрепятственно покинуть страну. Такова легенда антитеррористических учений.

Самолет и автобус взяли штурмом. Условных заложников освободили подразделения КГБ, МВД, МЧС, Вооруженных сил и Следственного комитета. Подключились и специалисты авиапредприятий Беларуси.

«Задача выполнялась синхронно, что требует особых навыков, точного расчета времени при проведении того или иного элемента спецоперации. В целом государственные органы показали слаженность действий», - рассказал начальник контртеррористического управления КГБ Республики Беларусь Сергей Ревтович.