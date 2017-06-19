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В начале июля в Минске пройдет сессия ПА ОБСЕ

20.06.2017 22:42 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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На несколько дней Минск станет центром мировой политики: 5 июля там стартует 26-я сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Встретиться с руководством организации и принять участие в открытии сессии планирует президент Беларуси Александр Лукашенко, передает «МИР 24».

Президент страны проверил готовность к масштабному мероприятию. На форуме обсудят борьбу с терроризмом, преступностью и коррупцией. Отдельное внимание уделят ситуации на Украине и Ближнем Востоке.

«Зарегистрировано уже 593 участника из 56 государств мира. Самая большая делегация из США - 49 депутатов, Германии 20, 24 из Российской Федерации. Это будет самое масштабное политическое мероприятие в истории Беларуси», - отметил председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Владимир Андрейченко.

Кроме официальных мероприятий, для участников сессии организуют культурную программу. Делегаты посетят исторические места Беларуси.

 
Теги: Минск
 
 
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Свое участие подтвердили 593 представителя из 56 государств.

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