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Данные о Гурулеве еще не удалили с сайта Госкомвоенпрома

20.06.2017 19:50 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 20 июн – Sputnik. Глава Государственного военно-промышленного комитета Сергей Гурулев был неожиданно уволен во вторник по решению президента Беларуси Александра Лукашенко, однако его данные еще не удалены с сайта Госкомвоенпрома.

Данные о Гурулеве еще не удалили с сайта Госкомвоенпрома
© Sputnik / Виктор Толочко
Гурулев освобожден от должности председателя Госкомвоенпрома

Как сообщила пресс-служба белорусского лидера, указ №219, которым Гурулева освободили от должности, Лукашенко подписал 20 июня. Согласно формулировке документа, увольнение председателя комитета состоялось по соглашению сторон.

В настоящее время сведения о председателе Госкомвоенпрома генерале-лейтенанте Гурулеве еще находятся на сайте комитета в разделе "Руководство". 

К работе Гурулева в последнее время претензий не было: в 2016 году он был отмечен высокой государственной наградой и стал полным кавалером ордена "За службу Родине".

Руководство Гурулева комитетом было отмечено рядом достижений белорусского ВПК: был создан, успешно прошел испытания и начал поставляться в Вооруженные Силы Беларуси РСЗО "Полонез", запущен спутник "Белинтерсат-1", а также начата работа по созданию отечественного ракетного комплекса залпового огня дальностью более 200 километров.

 
Теги: Минск
 
 
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Руководство Гурулева комитетом было отмечено рядом достижений белорусского ВПК: был создан, успешно прошел испытания и начал поставляться в войска Беларуси РСЗО...

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