Данные о Гурулеве еще не удалили с сайта Госкомвоенпрома

МИНСК, 20 июн – Sputnik. Глава Государственного военно-промышленного комитета Сергей Гурулев был неожиданно уволен во вторник по решению президента Беларуси Александра Лукашенко, однако его данные еще не удалены с сайта Госкомвоенпрома.



© Sputnik / Виктор Толочко Гурулев освобожден от должности председателя Госкомвоенпрома

Как сообщила пресс-служба белорусского лидера, указ №219, которым Гурулева освободили от должности, Лукашенко подписал 20 июня. Согласно формулировке документа, увольнение председателя комитета состоялось по соглашению сторон.

В настоящее время сведения о председателе Госкомвоенпрома генерале-лейтенанте Гурулеве еще находятся на сайте комитета в разделе "Руководство".

К работе Гурулева в последнее время претензий не было: в 2016 году он был отмечен высокой государственной наградой и стал полным кавалером ордена "За службу Родине".

Руководство Гурулева комитетом было отмечено рядом достижений белорусского ВПК: был создан, успешно прошел испытания и начал поставляться в Вооруженные Силы Беларуси РСЗО "Полонез", запущен спутник "Белинтерсат-1", а также начата работа по созданию отечественного ракетного комплекса залпового огня дальностью более 200 километров.