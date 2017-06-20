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Данные о Гурулеве еще не удалили с сайта Госкомвоенпрома
20.06.2017 19:50 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 июн – Sputnik. Глава Государственного военно-промышленного комитета Сергей Гурулев был неожиданно уволен во вторник по решению президента Беларуси Александра Лукашенко, однако его данные еще не удалены с сайта Госкомвоенпрома.
© Sputnik / Виктор Толочко
Как сообщила пресс-служба белорусского лидера, указ №219, которым Гурулева освободили от должности, Лукашенко подписал 20 июня. Согласно формулировке документа, увольнение председателя комитета состоялось по соглашению сторон.
В настоящее время сведения о председателе Госкомвоенпрома генерале-лейтенанте Гурулеве еще находятся на сайте комитета в разделе "Руководство".
К работе Гурулева в последнее время претензий не было: в 2016 году он был отмечен высокой государственной наградой и стал полным кавалером ордена "За службу Родине".
Руководство Гурулева комитетом было отмечено рядом достижений белорусского ВПК: был создан, успешно прошел испытания и начал поставляться в Вооруженные Силы Беларуси РСЗО "Полонез", запущен спутник "Белинтерсат-1", а также начата работа по созданию отечественного ракетного комплекса залпового огня дальностью более 200 километров.
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Руководство Гурулева комитетом было отмечено рядом достижений белорусского ВПК: был создан, успешно прошел испытания и начал поставляться в войска Беларуси РСЗО...
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