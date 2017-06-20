Взрослые переселенцы из Украины смогут получить бесплатную медицинскую помощь в Беларуси

Такую возможность даст новая, уже четвертая, редакция закона о вынужденной миграции. Она вступит в силу в июле.

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До сих пор только дети мигрантов могли бесплатно обслуживаться в медучреждениях. Скорректируют и другие положения, касающиеся образования и трудоустройства. Но, как отмечают эксперты, национальное законодательство в отношении мигрантов серьезно прибавило — уже решены многие вопросы.

Александр Татура, заместитель начальника Департамента по гражданству и миграции МВД: «Каждый иностранный гражданин, который обратился за предоставлением международной защиты, имеет право на оплату своего проживания по месту поселения. Если он поселяется в центре для лиц, которым предоставляется место для поселения беженцев, то он проживает там бесплатно. Если такой возможности нет, он подыскивает себе жилье, на компенсацию затрат на это жилье предусмотрено законодательством порядка десяти базовых величин на каждого иностранного гражданина».

Последняя статистика говорит о том, что около 80% мигрантов прибыли в Беларусь из Украины. Потоки возросли несколько лет назад в связи с обострением конфликта в соседней стране, а также в арабских государствах.

Шан-Ив Бушарди, представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев: «Границы для лиц, иностранцев, ищущих убежище, должны быть открыты. Это соблюдение международных стандартов, и мы, как агентство ООН по делам беженцев, благодарны усилиям Беларуси. То, что предпринимает страна в этом направлении: и как в плане практических аспектов, приема иностранцев, ходатайствующих, и как площадка для урегулирования ситуации в Украине. Не секрет, что чуть более 160 тысяч граждан этой страны в целом въехали с началом конфликта на территорию Беларуси».

Сейчас специалисты отмечают спад миграционных потоков. В 2016-м с заявками о предоставлении статуса беженца в Беларусь обратились 788 человек. Годом ранее таких было 1246. В этом году по сокращенной квоте наша страна сможет принять 800 мигрантов, их распределят по областям. Адаптации иностранцев будет способствовать Евросоюз. В нашей стране при финансовой поддержке построят центры временного размещения, на реализацию проекта будет выделено 7 миллионов евро.