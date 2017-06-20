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Стихия в столице, новый "шенген", невоскресный папа и мигрантская доля - все за вчера

21.06.2017 07:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Доброе утро!

Видели, что вчера в Минске творилось? Гроза, град, сильные ливни… Даже МЧС разослало СМС-сообщения с предупреждением о стихии, но все же не обошлось без разрушений. Что происходило в столице — смотрите в фото наших читателей и видео TUT.BY.


ВАЖНОЕ

Разобрались, во что бюджету обходятся бюджетники. Оказывается, врачи, учителя и пенсионеры действительно «съедают» значительную часть доходов.

В Бобруйске начали слушать дело бывшего мэра — его обвиняют в получении взяток. ранее в милиции говорили, что бывший председатель Бобруйского горисполкома Андрей Коваленко якобы получил в 2015—2016 годах более 20 тыс. долларов от представителей коммерческих структур за благоприятное решение вопросов, которые находились в его компетенции. Мы следим за судом: бобруйчанам Коваленко запомнился как один из самых демократичных председателей горисполкома за всю историю его существования.

Полеты дронов над массовыми мероприятиями могут ограничить — во имя борьбы с терроризмом. «Будут определенные правила при проведении общественных, спортивно-массовых мероприятий», — предупреждают в КГБ.

Шенгенская виза больше никогда не будет прежней: власти ЕС приняли решение изменить дизайн «шенгена», чтобы усилить его защиту от подделок.


Новости спорта. БАТЭ скатывается на третье место в чемпионате Беларуси по футболу, а Вика Азаренко не смогла доиграть свой первый после рождения малыша матч из-за… темноты.

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Поскольку кризис в экономике Беларуси системный, то и выбираться из него придется долго. Вот здесь прикинули, когда белорусы заживут как раньше. И заживут ли.

Рассказываем, как мы сделали 8500 км за 25 дней: проехали на машине через все Соединенные Штаты, чтобы узнать изнутри, чем живет современная Америка — от таксистов-эмигрантов до голливудских актеров. Обо всех наших приключениях расскажем в большом цикле материалов и фоторепортажей на TUT.BY. Оставайтесь с нами!

Кстати о путешествиях. Собрали все, что пригодится пассажиру поезда: что делать, если отстал? можно ли сидеть на нижней полке, если оплатил верхнюю? обязан ли проводник вас будить перед станцией? В общем, мы изучили правила перевозок по Беларуси поездами БелЖД, пообщались со специалистами и можем дать пару полезных советов путешественникам.

А вот у нас есть чудесная фотоистория отца-одиночки, который заботится о детях вместо мамы. Когда отношения с женой разладились, Дмитрий уехал в квартиру своей матери с двумя детьми и начал бракоразводный процесс. «Никакого равноправия в вопросе воспитания детей у нас нет. Если ты отец-одиночка, на тебя все давят: и психологи, и учителя, и милиция».


AUTO.TUT.BY прокатился с ГАИ по дорогам Минского района — и теперь знает больше инспекторов все о скорости, лихачах и их «отмазках». И вам расскажет.

ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

По данным ООН, сейчас в мире насчитывают 22,5 млн беженцев — людей, которые переехали в другие страны из-за войны или преследований. Это рекордный показатель за всю историю. Во Всемирный день беженцев мы собрали фотоснимки последних лет, на которых отображены истории людей и их борьба за лучшую жизнь.


А вы знали, что в Минске существуют три «денежных квеста»? Их организаторы прячут на улицах капсулы с деньгами и предлагают любому желающему найти купюры по опубликованной фотоподсказке. Мы узнали, что движет организаторами и участниками поисков.

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Кстати. Если вам известно, как отправиться в кругосветку с 200 долларами в кармане или улететь в отпуск в Италию за 30 евро, обязательно расскажите нам о своей бюджетной поездке в отпуск и выиграйте приз.

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Теги: Минск
 
 
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Доброе утро! Видели, что вчера в Минске творилось? Даже МЧС разослало СМС-сообщения с предупреждением о стихии, но все же не обошлось без разрушений.

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