Недавно власть обсудила с владельцами баров на Зыбицкой ситуацию на этой улице, а также поручила сократить время работы некоторым из них. Что послужило причиной такого внимания к тусовочному району и как ситуация будет развиваться дальше, мы спросили у главы Центрального района Минска Игоря Бузовского.



Фото: Иван Дечканец, TUT.BY

Недавно мы писали, что после мониторинга на Зыбицкой владельцев заведений собрали в администрации Центрального района и рассказали им об ухудшении криминогенной обстановки. На обсуждении говорили о том, что на улице не убирают и зафиксировано большое количество правонарушений. По словам владельцев, тогда им предложили ввести единое время работы. После этого три заведения получили предписание о том, что должны ограничить время работы до 23.00.

Бузовский говорит, что сейчас все обратили внимание на процессы, которые происходят на Зыбицкой, из-за того, что место стало очень популярным. Хотя такие ограничения выписывали и в прошлом году — тоже для трех или четырех заведений.

— Ранее также закрывались и ограничивались кафе и рестораны, которые там работали. Предписания трем заведениям (4−4−2, DIY, ДЭПО) были выданы до событий, когда эта шумиха пошла, — решение было принято 31 мая. А предписание один получил на прошлой неделе и два — на этой.

Глава района замечает, что контроль за этой улицей был постоянно. А нынешние решения об ограничении времени принимались небезосновательно — после обращения, которое администрация получила от РУВД. Так, за 5 месяцев 2017 года в пределах Зыбицкой зарегистрировано 6 преступлений, половина из которых против общественного порядка и общественной нравственности (хулиганство), два — против собственности (кража). Совершено 56 административных правонарушений против общественного порядка и общественной нравственности (мелкое хулиганство, появление в общественном месте в пьяном виде либо распитие алкогольных напитков или пива в таком месте). На «102» поступило 146 сообщений о происшествиях, требующих оперативного реагирования органов внутренних дел.



Фото: Иван Дечканец, TUT.BY

Как замечает Бузовский, многие нарушения происходили даже зимой, а решение об ограничении работы заведения приняли только в конце мая.

— То же самое касается и нарушений по санитарным нормам.

Глава района говорит, что владельцы считают, что территорию должны убирать органы исполнительной власти.

— Извините, но они на этом деньги зарабатывают! Это их бизнес. Если посетители выпили пиво или чашку кофе — естественно, надо чтобы кто-то за посетителями убирал, как у себя в баре, так и на прилегающей территории. Это наша общая задача.

Как пояснил Бузовский, подобные предписания временные. Заведения не получают ограничение по времени работы навсегда — только на период устранения нарушений.

— Совершенно ни у кого ограничений нет, просто обеспечьте порядок.

При условии устранения всех нарушений руководителями заведений они снова получат разрешение на работу в прежнем режиме, как и до предписания. За разъяснениями по этому вопросу и решением проблемы владельцам стоит обратиться в администрацию района.

Чиновник отмечает, что подобные решения не исключительно для этой одной улицы. Они принимаются по всему району.

— Сейчас это принимает такой чуть ли не ангажированный окрас, будто мы субъективно подходим к кому-то именно сейчас. Но основная наша задача — обеспечить работу как коммерческих структур, так и безопасное пребывание горожан в этих точках.



Фото: Иван Дечканец, TUT.BY

Владельцы, говорит Бузовский, в подавляющем большинстве реагируют на предписания адекватно. Что же касается обсуждения о введении единого времени работы, то этот вопрос предлагался как вариант решения существующих проблем как самими владельцами для того, чтобы не допускать ангажированности, так и правоохранительными органами.

— Для нас важно, чтобы Зыбицкая была местом отдыха для людей и возможностью заниматься бизнесом владельцам заведений, которые платят налоги. Но мы никогда не поставим приоритетом финансовую прибыль безопасности граждан.

Что же касается громкой музыки, то глава района говорит, что обращения поступали от местных жителей и от настоятеля Свято-Духова кафедрального собора Минской епархии БПЦ во время празднования православного праздника. Но все вопросы уже урегулированы. Недовольство высказывали в том числе соорганизаторам концертов, которыми являются владельцы заведений с Зыбицкой.

— Но это все вопросы рабочие, которые решаются в рабочем порядке. Как в любом деле, их возникает большое количество. А принципиальные вопросы — обеспечение санэпидемических норм, безопасности — были, есть и будут для нас первостепенными.