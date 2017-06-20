Десятки объектов недвижимости на Брестчине обрели новых хозяев и вторую жизнь

Еще несколько лет назад стояли в запустении сотни зданий — долгостроев либо тех, что послужили верой и правдой родному отечеству, но могли бы быть полезными уже в новом качестве. Сегодня процесс смены их собственника заметно ускорился. А многие из этих объектов порой не узнать, если сравнить их нынешнее состояние с фотографиями трех-четырехлетней давности, пишет «Вечерний Брест».



Кафе «Берасцянка» в деревне Селец. Фото из группы кафе «ВКонтакте»

Возможно, кто-то из жителей деревни Селец Березовского района уже не помнит, что на месте нынешнего кафе «Берасцянка» еще несколько лет назад стояли пустые кирпичные коробки недостроенного пионерского лагеря. Готовность объекта эксперты по недвижимости оценивали в 20%, когда его на аукционе с понижением цены купило ООО с многообещающим названием «Я Могу Инвест». Как выяснилось, ожидания жителей и местных властей не были обмануты. Новый хозяин действительно смог оживить мертвое здание, более того, сделать его привлекательным как для туристов, так и для проживающих в этих краях сельчан. Красивый интерьер и хорошая кухня манят — на месте голых стен так и не родившегося детского лагеря.

Фондом «Брестоблимущество», горрайисполкомами выставлено на торги 263 объекта, находящихся в государственной собственности, из них в городах Брест, Пинск, Барановичи — 42. Преимущественно это административные здания, здания бывших бань, библиотек, детских садов, школ, фельдшерско-акушерских пунктов, клубов, магазинов, мастерских, сельских домов культуры и др. За это же время с торгов продано 58 объектов недвижимости. Общая цена продажи составила 1 418 216 руб. Все вырученные деньги поступят в местные бюджеты.

«Таких объектов много. Когда не было четкого законодательства, их сложно было продавать без риска что-то нарушить или быть уличенным в непрозрачности. Теперь очевидно, что закон работает и приносит реальную отдачу», — уверен Павел Манько, директор фонда «Брестоблимущество».

По словам специалистов фонда, большой интерес представляют бывшие школы. Не секрет, что их в малых населенных пунктах закрывается с каждым годом все больше из-за недокомплекта учащихся. А сами здания нередко находятся в весьма приличном состоянии. Лучше, конечно, их продать сейчас, не дожидаясь, пока здания, неэксплуатируемые и не отапливаемые зимой, начнут разрушаться. Однако проблема заключается в том, что зачастую жизнь деревни после закрытия школы постепенно увядает, и инвестору нет смысла вкладывать туда деньги — слишком велики риски.

Тем не менее, примеры успешного использования бывших учреждений образования уже есть, и их немало. Так, в деревне Гичицы (Ивацевичский район) в бывшей базовой школе открыт небольшой цех по производству мебели. А в здании ликвидированной начальной школы деревни Заречье (Березовский район) гостеприимно распахнуло двери кафе «У листочка».

Отдельная тема — бывшие учреждения культуры. Увы, в городах и селах они также закрываются, причем большинство находятся в аварийном или полуаварийном состоянии. Кроме балласта для местного бюджета, они ничего не приносят. Кому-то может показаться неправильным открытие на их месте торговых объектов. Но что делать, если спрос на торговлю гораздо больше, чем на кино? Так, на месте бывшего кинотеатра «Партизан» в Ивацевичах появился магазин «Евроопт» — а это налоги и 70 рабочих мест — отнюдь не мало для такого городка.

Заброшенные гаражи — и вовсе беда. Всегда есть опасность обрушения, эстетически ужасно, да и почва для криминальных сюжетов. В Дрогичине одним из таких проблемных сооружений стало меньше. В нем ЧТУП «ОлеОкс» разместило небольшое производство — выпускают изделия для строительства и благоустройства, создали 10 рабочих мест.

Комментарий по поводу

Михаил Серков, заместитель председателя Брестского облисполкома:

«Проблема неиспользуемых объектов недвижимости особенно актуальна для малых городов и сельской местности. В последнее время благодаря изменениям в законодательстве, направленным на либерализацию условий для инвесторов, мы смогли привлечь частный капитал в эту сферу. Не хочу хвастаться, но результат в целом получился неплохой. Мы действительно сумели реализовать многие из тех инвестпредложений, которые позволили создать сотни рабочих мест в регионах. Теперь задача стоит не менее сложная — привлечь крупных инвесторов, готовых работать над реализацией проектов в рамках инвестдоговоров. Перечень таких площадок сформирован. Всего их 112 общей площадью более 280 гектаров.

Кроме того, любой неиспользуемый государственный объект (в уставных фондах которого более 50 процентов акций находятся в собственности государства) может рассматриваться как предмет передачи в безвозмездное пользование с условием создания рабочих мест.

Тем более, что с 2017 года вступило в силу усовершенствованное, более либеральное законодательство, регламентирующее порядок и условия передачи юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям такого имущества. Согласно новым нормам, имущество передается в пользование, как правило, по заявительному принципу".