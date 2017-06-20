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Вблизи белорусско-польской границы пограничники задержали рыбаков с винтовкой

21.06.2017 07:59 — Новости Общества | Tut.by  
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19 июня в 1,5 км от белорусско-польской границы пограничники задержали двух жителей Бреста: отца и сына. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранкомитета.

Задержанные пояснили, что прибыли на режимную территорию, чтобы порыбачить, но забыли взять с собой документы. В ходе осмотра иномарки, на которой приехали рыбаки, были обнаружены два пакета с рыболовными сетями по 45 м каждая, винтовка калибра 5,5 мм неустановленного образца и свежевыловленная рыба. А в сменной обуви находились не стельки, а спрятанный затвор от винтовки и приспособление для бесшумной стрельбы.

На место прибыли сотрудники милиции и Госинспекции охраны животного и растительного мира. Винтовка, незаконный улов и рыболовные сети изъяты.
Пограничники в отношении мужчин начали административный процесс по ст. 23.29 и ст. 23.30 КоАП Республики Беларусь (незаконное пересечение госграницы и нарушение пограничного режима).

В отношении 62-летнего мужчины составлен административный протокол за нарушение правил рыболовства и охраны рыбных ресурсов и водных животных. Сотрудниками милиции в отношении отца начата проверка в порядке статей по факту незаконных действий в отношении огнестрельного оружия.

 
Теги: Брест
 
 
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А в сменной обуви находились не стельки, а спрятанный затвор от винтовки и приспособление для бесшумной стрельбы.

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