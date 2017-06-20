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Житель Витебска уехал в Москву на заработки и пропал

21.06.2017 07:57 — Новости Общества | Tut.by  
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Городской отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по факту безвестного отсутствия 41-летнего жителя Витебска Александра Семенчукова, сообщила TUT.BY официальный представитель УСК по области Светлана Сахарова.

Мужчина проживал на улице Воинов-интернационалистов в Витебске. В декабре 2016 года выехал в Москву на заработки, и до настоящего времени его местонахождение не установлено.

Приметы мужчины: рост 175−180 см, худощавого телосложения, смуглое овальное лицо, брови дугообразные, волосы темно-русые с сединой. Особых примет нет. Был одет в коричневую куртку и синие джинсы.

Следователи просят граждан, которые владеют какой-либо информацией, не остаться равнодушными и позвонить по телефонам в Витебске: 8 0212 48-66-36, 8 0212 46-22-25 либо прийти в городской отдел Следственного комитета (пр. Московский, 51а, оперативно-дежурная служба).

 
Теги: Витебск
 
 
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Мужчина проживал на улице Воинов-интернационалистов в Витебске. В декабре 2016 года выехал в Москву на заработки, и до настоящего времени его местонахождение не...

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