Везем лекарства из-за границы по правилам

Вывоз и ввоз лекарств подпадает под правила перемещения товаров для личного пользования. При вывозе лекарств из Республики Беларусь, стоит помнить, что в каждой стране действуют свои правила ввоза лекарств, с которыми перед поездкой важно ознакомиться. В большинстве стран, в том числе и в Беларуси, запрещено ввозить наркотические и психотропные средства и их прекурсоры.

В Беларуси существует список наркотических средств и психотропных веществ, запрещенных и разрешенных к обороту. Он постоянно пополняется. Планируя поездку, посмотрите, входит ли лекарственный препарат в этот список.

Согласно Закону Республики Беларусь «О наркотических средствах, психотропных веществах, их прекурсорах и аналогах» через границу Республики Беларусь разрешается перевозить наркотические средства в количестве, не превышающем недельную потребность, в виде лекарственных средств, для личного применения по медицинским показаниям, при наличии подтверждающих медицинских документов или их копий, заверенных в установленном порядке. При этом должно выполняться обязательное условие — таблетки должны быть в заводской упаковке.

Что касается лекарственных препаратов, содержащих психотропные вещества, то разрешено ввозить не более 90 разовых доз при обязательном наличии медицинских документов или их заверенных копий.

Если прием таких лекарств необходим в медицинских целях, нужно запастись подтверждающими документами — выпиской из медицинской документации (заверенной подписью главного врача и печатью медучреждения), копиями бумажных рецептов, при их наличии.

При обращении за медицинской помощью в иностранном государстве, стоит помнить, что если вам врач выписывает какой-либо препарат, то рецепт или иной медицинский подтверждающий документ на него должен быть переведен на русский или белорусский язык, и нотариально заверен.

Если путешественник купил для себя заграницей лекарства без рецепта врача, то декларировать их на границе при возвращении домой не нужно. В Европе очень строгие правила, и вам вряд ли продадут без рецепта серьезный препарат.

Если же перевозимое лекарство в своем составе содержит наркотическое или психотропное вещество, то на границе могут возникнуть вопросы. С этими препаратами рисковать не стоит. Проходить таможню в таком случае надо по «красному коридору», задекларировав лекарственные препараты. При этом не забывайте про обязательное наличие подтверждающих документов.

За незаконное перемещение через границу наркотических и психотропных веществ, предусмотрена уголовная ответственность по ч. 1 ст. 328- УК РБ (незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ). Это чревато лишением свободы на срок от 3 до 7 лет с конфискацией имущества или без конфискации.

Татьяна ЛИННИК, Минская региональная таможня, инспектор отдела идеологической работы

