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Значительно преобразилась территория возле административного здания ОАО «Копыльское», расположенного в агрогородке Тимковичи
21.06.2017 — Новости Общества | Слава працы (Копыль)
Благодаря усилиям работников сельхозпредприятия здесь появились привлекательные клумбы, оригинальные малые архитектурные формы и подставки для цветов. Дополняют общую картину и высаженные туи.
Работа проделана немалая, и результат получился достаточно впечатляющий.
Чистота, ухоженность и преображение территорий как в сельской местности, так и в городской черте будут оценены по достоинству во время смотра-конкурса по озеленению и благоустройству, который на днях стартует в районе.
НА СНИМКАХ: у административного здания ОАО «Копыльское».
Фото Сергея ЛАЗОВСКОГО
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Значительно преобразилась территория возле административного здания ОАО «Копыльское», расположенного в агрогородке Тимковичи
Благодаря усилиям работников сельхозпредприятия здесь появились привлекательные клумбы, оригинальные малые архитектурные формы и подставки для цветов....
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