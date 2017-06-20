Значительно преобразилась территория возле административного здания ОАО «Копыльское», расположенного в агрогородке Тимковичи

Благодаря усилиям работников сельхозпредприятия здесь появились привлекательные клумбы, оригинальные малые архитектурные формы и подставки для цветов. Дополняют общую картину и высаженные туи.





Работа проделана немалая, и результат получился достаточно впечатляющий.

Чистота, ухоженность и преображение территорий как в сельской местности, так и в городской черте будут оценены по достоинству во время смотра-конкурса по озеленению и благоустройству, который на днях стартует в районе.

НА СНИМКАХ: у административного здания ОАО «Копыльское».

Фото Сергея ЛАЗОВСКОГО