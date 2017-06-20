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"Беларусь 5" покажет продолжение матча Азаренко - Одзаки
21.06.2017 09:47 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 июн — Sputnik. Спортивный телеканал "Беларусь 5" в прямом эфире покажет продолжение матча первого круга соревнований Mallorca Open между белорусской Викторией Азаренко и японкой Рисой Одзаки, сообщили в эфире "Беларусь 1".
Накануне в 20:00 (по минскому времени) стартовал поединок первого раунда теннисного турнира на Мальорке (Испания) между Азаренко и Одзаки.
Напомним, матч против Одзаки стал для Азаренко первым после годичного перерыва, а соревнования на травяных кортах Мальорки — подготовка к Уимблдонского турнира в Лондоне, который стартует 3 июля.
20 декабря прошлого года экс-первая ракетка мира стала мамой.
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