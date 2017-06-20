ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Беларусь 5" покажет продолжение матча Азаренко - Одзаки

21.06.2017 09:47 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 21 июн — Sputnik. Спортивный телеканал "Беларусь 5" в прямом эфире покажет продолжение матча первого круга соревнований Mallorca Open между белорусской Викторией Азаренко и японкой Рисой Одзаки, сообщили в эфире "Беларусь 1".

Накануне в 20:00 (по минскому времени) стартовал поединок первого раунда теннисного турнира на Мальорке (Испания) между Азаренко и Одзаки. Однако из-за наступления темноты спортсменки не смогли завершить встречу и ушли на перерыв со счетом 6:3, 4:6. В третьем сете перевес на стороне японской теннисистки — 4:5. Одзаки 21  июня будет подавать на матч. Игра должна начаться не ранее 14:30, в прямом эфире доигровку покажет "Беларусь 5".

Напомним, матч против Одзаки стал для Азаренко первым после годичного перерыва, а соревнования на травяных кортах Мальорки — подготовка к Уимблдонского турнира в Лондоне, который стартует 3 июля.

20 декабря прошлого года экс-первая ракетка мира стала мамой. 

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Судьи приняли решение завершить матч, который начался накануне, из-за наступления темноты - теннисистки провели на корте более двух часов и не смогли выявить...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Десятки объектов недвижимости на Брестчине обрели новых хозяев и вторую жизнь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика