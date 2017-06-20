МИНСК, 21 июн — Sputnik. Спортивный телеканал "Беларусь 5" в прямом эфире покажет продолжение матча первого круга соревнований Mallorca Open между белорусской Викторией Азаренко и японкой Рисой Одзаки, сообщили в эфире "Беларусь 1".

Накануне в 20:00 (по минскому времени) стартовал поединок первого раунда теннисного турнира на Мальорке (Испания) между Азаренко и Одзаки. Однако из-за наступления темноты спортсменки не смогли завершить встречу и ушли на перерыв со счетом 6:3, 4:6. В третьем сете перевес на стороне японской теннисистки — 4:5. Одзаки 21 июня будет подавать на матч. Игра должна начаться не ранее 14:30, в прямом эфире доигровку покажет "Беларусь 5".

Напомним, матч против Одзаки стал для Азаренко первым после годичного перерыва, а соревнования на травяных кортах Мальорки — подготовка к Уимблдонского турнира в Лондоне, который стартует 3 июля.

20 декабря прошлого года экс-первая ракетка мира стала мамой.