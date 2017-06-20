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Белорусских милиционеров заставят похудеть

21.06.2017 09:13 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Срочно похудеть - велели белорусским милиционерам. Требования к их физической подготовке планируют ужесточить. Чтобы стать стройными, они должны регулярно ходить в спортзал и сдавать 11 нормативов. Удается это или нет, узнал корреспондент телеканала «МИР 24» Денис Кошелев.

Сотрудники департамента охраны отрабатывают задержание. По легенде вооруженный преступник ворвался в отделение банка и взял людей в заложники. Всего 15 секунд, и бандита обезвреживают.

Слаженные действия и хорошая физическая форма - вот залог эффективной работы. Поэтому пока одни милиционеры в тренировочном центре стреляют из оружия, другие до седьмого пота занимаются в спортзале.

«Ударная техника, бросковая. Нужно становится лучше быть, следить за собой. Ведь это такая ответственная профессия - защищать людей», - говорит инструктор по физподготовке департамента охраны октябрьского РОВД Минска Евгений Перепечин.

Занятия с тренером проходят минимум два раза в неделю. А если нужно быстро привести себя в форму подключат врачей, пропишут диету. Стройность для белорусских правоохранителей больше не прихоть, а служебная обязанность. Да и нормативы никто не отменял.

«Нормативы на выносливость. Проще говоря, это обычная кроссовая подготовка на различные дистанции. Это нормативы на взрывную энергию. И нормативы, которые позволяют оценить силовую подготовку», - сказал начальник отдела служебной подготовки главного управления кадров МВД Беларуси Виктор Янчукович.

Двенадцать месяцев, чтобы привести себя в форму - такой срок отвели в МВД. А 2017-й и вовсе объявили годом профессиональной подготовки.

Профессия криминалист
 
Теги: Минск
 
 
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Власти республики ужесточили требования к физпоготовке. Теперь стражи порядка должны регулярно ходить в спортзал и сдавать 11 нормативов.

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