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Беларусь договорилась с ЕС по процедуре принятия нелегальных мигрантов

21.06.2017 10:32 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 21 июн — Sputnik.  Соглашение о реадмиссии между Беларусю и ЕС согласовано и может быть парафировано (пройти процедуру предварительного подписания – Sputnik) до конца года, сообщил Sputnik начальник департамента по гражданству и миграции Министерства внутренних дел Алексей Бегун по итогам экспертных консультаций, которые прошли накануне в МВД Беларуси. В консультациях принимали участие представители государственных органов Беларуси и делегация от генерального директората по миграции и внутренним делам Европейской комиссии.

"Экспертные консультации с Европейским союзом мы закончили. Вроде нашли взаимоприемлемый вариант, который устраивает одну и вторую сторону. Надеемся, что в этом году мы парафируем это соглашение и приступим к внутригосударственным процедурам", — рассказал Бегун.

Сложности в переговорах с ЕС до последнего момента были связаны с отсутствием в Беларуси инфраструктуры для приема лиц, подлежащих реадмиссии (возвращению в назад в страну граждан, незаконно проникших на территорию других государств — Sputnik). В связи с чем белорусская сторона просила предусмотреть переходный период, в течение которого страна не принимала бы граждан третьих стран или лиц без гражданства, подлежащих реадмиссии.

В ходе экспертных консультаций было найдено компромиссное решение.

"Переходный период остается, но он сокращен. За это время мы  успеем успешно реализовать проект Международной технической помощи, подготовим инфраструктуру для приема нелегальных мигрантов", — заметил Бегун.

Реализация проекта Международной технической помощи, который предусматривает в том числе и создание миграционных центров, рассчитана на 2017-2022 годы. На эти цели Евросоюз планирует выделить Беларуси порядка 7 миллионов евро.

Вопрос о реадмиссии напрямую связан с упрощением визового режима с ЕС. Ранее в начале июня Бегун заявлял, что уже в следующем году шенгенские визы для белорусов могут подешеветь почти вдвое — до 35 евро вместо существующего размера консульского сбора в 60 евро.

 

 
Теги: Минск
 
 
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Беларусь сумела убедить европейских партнеров в необходимости переходного периода, в течение которого республика пока не будет принимать граждан третьих стран...

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